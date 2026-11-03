Sahte mülakat tuzağıyla Binance'e sızdılar! Kuzey Kore detayı dikkat çekti

Kripto para borsası Binance, geçen hafta uğradığı siber saldırının ilk bulgularını açıkladı. Saldırının sahte iş görüşmesi ve kötü amaçlı yazılım gibi yöntemlerle gerçekleştirildiği belirtilirken, FBI'ın paylaştığı bilgilere göre olaydan Kuzey Kore sorumlu tutuldu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kripto para borsası Binance, geçen hafta maruz kaldığı siber saldırıya ilişkin ilk raporunu yayımladı. Saldırının tek bir güvenlik ihlalinden ibaret olmadığı, sosyal mühendislikten kötü amaçlı yazılımlara kadar farklı yöntemlerin kullanıldığı çok aşamalı bir kampanya olduğu belirtildi.

FBI tarafından paylaşılan son bilgilere göre saldırıdan Kuzey Kore sorumlu tutuldu.

Şirket, soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilen bulguların bağımsız güvenlik firmaları tarafından da inceleneceğini açıkladı. Saldırının teknik ayrıntılarının bir bölümünün, kötü niyetli kişilerin yeni saldırılar planlamasını önlemek amacıyla gizli tutulacağı bildirildi.

SAHTE İŞ GÖRÜŞMESİYLE SİSTEME SIZDILAR

Raporda yer alan bilgilere göre saldırganlar, şirket çalışanlarından birini sahte bir iş görüşmesi aracılığıyla hedef aldı. Çalışanın, kötü amaçlı yazılım içeren bir kod deposunu iş bilgisayarına indirmeye yönlendirildiği belirtildi.

Bu yöntemle çalışanların cihazlarına ve erişim bilgilerine ulaşan saldırganların, kurum içi yapay zeka araçlarını da ele geçirdiği kaydedildi. Saldırıda uç nokta güvenliğinin ihlali ve gelişmiş işlem yetkilendirme yöntemlerinin de kullanıldığı aktarıldı.

Binance, saldırının çok aşamalı ve gelişmiş bir kampanya olduğunu, basit bir kimlik avı girişimiyle açıklanamayacağını vurguladı.

MİLYARLARCA DOLARLIK KRİPTO VARLIK HEDEF ALINDI

Saldırganların, dahili bir cüzdan imzalama hizmetine yetkisiz erişim sağlayarak normal para çekme sürecinin dışında işlemler başlattığı bildirildi.

Açıklamaya göre Binance'in beş sıcak cüzdanından saldırganların kontrolündeki adreslere 233,46 milyon XRP gönderildi. Ayrıca Solana ve Optimism ağlarındaki sıcak cüzdanlardan yaklaşık 970 bin 500 SOL ve 44,2 milyon OP aktarıldı. Daha sonra 18 bin 270 BTC transfer edildiği belirtildi.

Saldırganların, Ethereum'un EIP-7702 yetkilendirme mekanizmasını da istismar ederek Binance'in sıcak cüzdanlarında kısmi işlem yetkisi elde ettiği kaydedildi.

2,85 MİLYAR DOLARLIK VARLIK DONDURULDU

Olağan dışı yüksek hacimli transferlere ilişkin uyarıların ardından Binance'in para çekme işlemlerini durdurduğu ve etkilenen varlıkların dondurulması için iş ortaklarıyla koordinasyon sağladığı bildirildi.

Şirket, yürütülen çalışmalar sonucunda 2,85 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu veya ele geçirildiğini açıkladı.

Ancak kötü amaçlı yetkilendirmelerin normal para çekme altyapısından bağımsız çalışması nedeniyle işlemlerin durdurulmasının yetkisiz varlık hareketlerinin tamamını engelleyemediği ifade edildi.

BINANCE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRIYOR

Binance, 3 Kasım itibarıyla etkilenen cüzdan sistemini yeni bir ortamda yeniden oluşturduğunu duyurdu. Şirket ayrıca dahili yapay zeka aracını ve erişim kontrollerini yeniledi, etkilenen cihazları değiştirdi ve ilgili çalışanların kimlik bilgileri ile erişim anahtarlarını devre dışı bıraktı.

Bağımsız siber güvenlik uzmanlarından kapsamlı inceleme talep edileceği belirtilirken, yapay zeka destekli tehdit tespit sistemlerine ve uç nokta güvenliğine yönelik yatırımların artırılacağı bildirildi.

Şirketin ayrıca blokzincir ekosisteminde yapay zeka güvenliğine odaklanan araştırma fonu oluşturmak ve sektör genelindeki güvenlik çalışmalarını desteklemek için adımlar atacağı kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala