Binance'te 6,3 milyar dolar buharlaşmıştı! Türkiye'deki yatırımcıları da ilgilendiren karar

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, 6,3 milyar dolarlık siber saldırıya uğradı. FBI, kripto para tarihinin en büyük hırsızlığı olarak değerlendirilen saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı hacker grubunun bulunduğunu açıkladı. Bitcoin, Ethereum ve BNB'de sert düşüşler yaşanırken Binance, çalınan varlıkların yüzde 90'ını karşıladı. Şirket, kullanıcıların zararlarının tamamını üstlenecek.

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Kripto para piyasası, 29 Ekim'de Binance'e düzenlenen ve yaklaşık 6,3 milyar dolarlık dijital varlığın çalındığı dev siber saldırının ardından hareketli günler geçirdi.

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, saldırının ardından para çekme işlemlerini durdurdu. Şirket, kullanıcıların zararlarını karşılamak için milyarlarca dolarlık kaynak ayırırken ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırının arkasındaki grubu tespit etti.

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FBI KUZEY KORE'Yİ İŞARET ETTİ

FBI, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, Binance'ten 6 milyar doların üzerinde dijital varlığın çalınmasından Kuzey Kore'nin sorumlu olduğunu duyurdu.

Saldırının, Kuzey Kore devlet destekli TraderTraitor adlı hacker grubu tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

FBI'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"FBI, Kuzey Kore'nin 29 Ekim 2026 tarihinde veya bu tarih civarında Binance kripto para borsasından 6 milyar dolardan fazla sanal varlığın çalınmasından sorumlu olduğuna ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor."

TraderTraitor'ın, Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Grubu'nun bir parçası olduğu değerlendirilmeye alındı.

Lazarus Grubu, 2014 yılında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u konu alan "The Interview" filmi nedeniyle Sony Pictures'a düzenlenen siber saldırıyla da gündeme gelmişti.

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ÇALINAN PARALARIN İZİNİ SİLMEYE ÇALIŞTILAR

FBI'ın incelemesine göre hackerlar, Binance'ten ele geçirdikleri dijital varlıkları Ethereum'a dönüştürdü.

Çalınan paraların merkeziyetsiz finans (DeFi) platformları ve anlık kripto para takas hizmetleri üzerinden farklı adreslere aktarılması bekleniyor.

FBI, özel sektör kuruluşlarına çağrı yaparak çalınan varlıkların aktarıldığı adreslerle bağlantılı işlemlerin engellenmesini istedi.

ABD Gizli Servisi de çalınan varlıkları tespit etmek, dondurmak, izlemek ve geri almak için özel sektör ortaklarıyla gece gündüz çalışmaya başladı.

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HACKERLAR BİR MÜHENDİSİN BİLGİSAYARINA SIZDI

Binance'in ilk incelemelerinde saldırının, şirket bünyesinde görev yapan bir mühendisin dizüstü bilgisayarının ele geçirilmesiyle bağlantılı olabileceği ortaya çıktı.

Bilgisayara sızılması, yetkisiz para çekme işlemlerinin gerçekleştirilmesine imkan sağladı.

Ancak soruşturma ilerledikçe saldırganların sisteme girmek için başka güvenlik açıklarından da yararlanmış olabileceği anlaşıldı.

Binance Eş CEO'su Richard Teng, saldırının birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve son derece karmaşık yöntemlerin kullanıldığını açıkladı.

Hackerların, faaliyetlerinin izlerini gizlemek ve saldırının araştırılmasını zorlaştırmak için kendi kendini imha edebilen kötü amaçlı yazılımlardan yararlandığı ortaya çıktı.

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BİNANCE 6,34 MİLYAR DOLAR AYIRDI

Siber saldırının ardından Binance, kullanıcıların kayıplarını karşılamak için şirket kaynaklarından 6,34 milyar doların üzerinde fon ayırdı.

İlk aşamada çalınan varlıkların yaklaşık yüzde 80'i karşılandı. Cumartesi günü bu oran yüzde 90'a yükseldi.

Binance, "Çalınan fonların mali yükünü kullanıcılarımız değil, Binance üstlenecek." açıklamasında bulundu.

Şirket, kalan yüzde 10'luk bölümün de tamamını karşılamak için çalışmalara devam ediyor.

Ancak kalan varlıkların daha düşük likiditeye sahip tokenlardan oluşması nedeniyle satın alma işlemlerinin daha uzun sürmesi beklenmekte.

Binance, gerekli alımları hem kripto para piyasalarından hem de tezgah üstü (OTC) işlem kanallarından gerçekleştirmeye devam ediyor.

BİTCOİN, ETHEREUM VE 8 KRİPTO VARLIK TAMAMEN KARŞILANDI

Binance'in açıkladığı son verilere göre, saldırıda çalınan ve yaygın olarak işlem gören 10 kripto varlığın tamamı karşılandı.

Açıklanan varlıklar arasında Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), BNB, Solana (SOL), USD Coin (USDC), XRP, USD1, RLUSD ve Zcash (ZEC) yer aldı.

Henüz karşılanmayan yüzde 10'luk bölüm ise söz konusu varlıkların dışında kalan, piyasada daha sınırlı işlem gören tokenlardan oluşuyor.

Şirket, bu varlıkların da tamamını yeniden satın almayı hedefliyor.

Kayıpların karşılanması için Binance'in 1 milyar dolarlık Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu (SAFU), Vadeli İşlemler Sigorta Fonu ve kurumsal hazinesindeki kaynaklar kullanıldı.

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TÜRKİYE'DEKİ KRİPTO PARA YATIRIMCILARINI DA İLGİLENDİRİYOR

Türkiye'de de kullanılan uluslararası kripto para platformlarından Binance'e yönelik saldırı, dijital varlıklarını borsalarda tutan yatırımcılar açısından önem taşıyor.

Binance'in küresel platformunda yaşanan olayın ardından şirket, çalınan varlıkların mali yükünü kullanıcılara yansıtmayacağını taahhüt etti.

Para çekme işlemlerinin aşamalı olarak yeniden açılması ve rezervlerin doğrulanmasına yönelik çalışmalar, platformun dünya genelindeki kullanıcıları tarafından takip ediliyor.

2017 yılında Çin'de kurulan Binance, bugün dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcıya kripto para alım satımı ve takas hizmeti sunuyor.

3 MİLYAR DOLARLIK VARLIK DONDURULDU

Binance, saldırının ardından kolluk kuvvetleri, istihbarat şirketleri ve iş ortaklarıyla ortak çalışma başlattı.

31 Ekim öncesinde yürütülen operasyonlarla çalınan dijital varlıkların yaklaşık 3 milyar dolarlık bölümü donduruldu.

Şirket, saldırganların kullandığı hesapların ve dijital cüzdanların izlenmesine devam ederken soruşturma da genişletildi.

Binance, kullanıcıların varlıklarının en az bire bir oranında karşılandığını bağımsız olarak doğrulayabilmesi için yeni rezerv kanıtı verilerini de yayımladı.

Kullanıcılar, sıfır bilgi kanıtı adı verilen kriptografik doğrulama yöntemiyle rezervlere ilişkin kontrolleri gerçekleştirebilecek.

PARA ÇEKME İŞLEMLERİ YENİDEN BAŞLIYOR

Saldırının hemen ardından para çekme işlemlerini askıya alan Binance, hizmetlerin yeniden açılması için 1 Kasım Pazar gününü hedefledi.

Şirket, pazar günü yaptığı açıklamada para çekme işlemlerinin bir kısmının yeniden başladığını ve hizmetlerin sistemin istikrarı gözetilerek aşamalı biçimde devreye alınacağını duyurdu.

BİTCOİN YÜZDE 5, BNB YÜZDE 10 DÜŞTÜ

Saldırı haberinin ardından kripto para piyasalarında sert satışlar yaşandı.

Bitcoin yaklaşık yüzde 5, Ethereum yüzde 6 ve Binance'in kendi kripto varlığı BNB yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

Milyarlarca dolarlık saldırı, kripto para borsalarının güvenlik sistemlerini yeniden gündeme taşıdı.

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle siber saldırı yöntemlerinin daha karmaşık hale gelmesi ve mevcut güvenlik protokollerinin karşı karşıya olduğu riskler de yeniden tartışılmaya başlandı.

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2025'TEKİ 1,5 MİLYAR DOLARLIK REKORU GERİDE BIRAKTI

Binance'e düzenlenen saldırı, 2025 yılında Bybit kripto para borsasından çalınan yaklaşık 1,5 milyar dolarlık dijital varlık rekorunu da geride bıraktı.

FBI, Bybit saldırısının arkasında da Kuzey Kore bağlantılı hackerların bulunduğunu tespit etmişti.

Kuzey Kore yönetimi ise geçmişte kendisine yöneltilen bu tür siber saldırı suçlamalarını reddetti.

Nükleer silah ve füze programları nedeniyle uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya bulunan Kuzey Kore'nin, kripto para hırsızlıklarından elde edilen gelirleri kullanması uzun süredir uluslararası güvenlik kuruluşlarının gündeminde yer alıyor.

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