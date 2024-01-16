Kim’den ‘değişmez baş düşman’ hamlesi, Güney Kore için yeni talimatı ortaya çıktı

16 Ocak 2024 17:01 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 17:14

Kuzey Kore, Güney Kore ile iş birliği geliştirmek ve birleşme yönünde çalışmalar yapmak üzere kurulan devlet kurumlarını lağvetti.

SEUL İÇİN YENİ TALİMAT

Kim Jong-un, Seul'ün "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması talimatını verdi.

Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi'nin kararıyla, Güney Kore ile ilişkileri yönetmekle görevli kilit devlet kurumları olan Barışçıl Birleşme Komitesi, Ulusal Ekonomik İşbirliği Bürosu ve Uluslararası Turizm İdaresi lağvedilen kurumlar arasında yer alıyor.

BİRLEŞME GİRİŞİMLERİ BİR “HATAYDI”

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen hafta yaptığı açıklamada Güney Kore ile birleşme girişimlerini “hata” olarak 'nitelemişti.

Kim Jong-un, bugün Yüksek Halk Meclisi’nin 10. oturumunda yaptığı konuşmada ülkesinin Güney Kore ile birleşmesinin artık imkansız olduğunu yineledi.

BAŞ DÜŞMAN DİYE ANAYASAYA YAZILACAK

Kim, Güney Kore ile uzlaşma arayışında olmayacaklarını ve Seul'ün "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, Güney Kore ile uzlaşma arayışında olmayacaklarını ve Seul'ün "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması gerektiğini söyledi.

SEMBOL ANIT YIKILACAK

Güney Kore ile ABD'yi askeri tatbikat düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore Yarımadası'nı olası savaş bölgesine dönüştürmekle suçlayan Kim, Güney Kore ile yeniden birleşme arayışına girmenin "imkansız" olduğunu vurguladı.

Kim ayrıca anayasadaki "Kuzey'in yarısı, barışçıl yeniden birleşme ve büyük ulusal birlik" gibi ifadelerin çıkarılması gerektiğini belirterek Pyongyang'da bulunan ve iki ülke arasındaki birleşmeyi niteleyen bir anıtın da yıkılmasını istedi.

Kuzey Kore'nin tek taraflı savaş başlatma gibi bir isteği olmadığını ancak savaştan kaçınmayacaklarını ifade eden Kim, "Koreler arası ilişkilerin acı tarihinden çıkarılan nihai sonuç, ulusal restorasyon ve yeniden birleşme yolunda birlikte ilerleyemeyeceğimizdir." dedi.