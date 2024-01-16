Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Kim’den ‘değişmez baş düşman’ hamlesi, Güney Kore için yeni talimatı ortaya çıktı

    Kaynak: Euronews / Düzenleyen:

    Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore ile birleşmenin mümkün olmadığını belirterek, anayasaya ‘değişmez baş düşman’ olarak yazılmasını istedi.

    Kim’den ‘değişmez baş düşman’ hamlesi, Güney Kore için yeni talimatı ortaya çıktı
    Dünya Haberleri  / Euronews

    Kuzey Kore, Güney Kore ile iş birliği geliştirmek ve birleşme yönünde çalışmalar yapmak üzere kurulan devlet kurumlarını lağvetti.

    SEUL İÇİN YENİ TALİMAT

    Kim Jong-un, Seul'ün "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması talimatını verdi.

    Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi'nin kararıyla, Güney Kore ile ilişkileri yönetmekle görevli kilit devlet kurumları olan Barışçıl Birleşme Komitesi, Ulusal Ekonomik İşbirliği Bürosu ve Uluslararası Turizm İdaresi lağvedilen kurumlar arasında yer alıyor.

    BİRLEŞME GİRİŞİMLERİ BİR “HATAYDI”

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen hafta yaptığı açıklamada Güney Kore ile birleşme girişimlerini “hata” olarak 'nitelemişti.

    Kim Jong-un, bugün Yüksek Halk Meclisi’nin 10. oturumunda yaptığı konuşmada ülkesinin Güney Kore ile birleşmesinin artık imkansız olduğunu yineledi.

    Kim’den ‘değişmez baş düşman’ hamlesi, Güney Kore için yeni talimatı ortaya çıktı

    BAŞ DÜŞMAN DİYE ANAYASAYA YAZILACAK

    Kim, Güney Kore ile uzlaşma arayışında olmayacaklarını ve Seul'ün "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması gerektiğini söyledi.

    Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, Güney Kore ile uzlaşma arayışında olmayacaklarını ve Seul'ün "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması gerektiğini söyledi.

    SEMBOL ANIT YIKILACAK

    Güney Kore ile ABD'yi askeri tatbikat düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore Yarımadası'nı olası savaş bölgesine dönüştürmekle suçlayan Kim, Güney Kore ile yeniden birleşme arayışına girmenin "imkansız" olduğunu vurguladı.

    Kim ayrıca anayasadaki "Kuzey'in yarısı, barışçıl yeniden birleşme ve büyük ulusal birlik" gibi ifadelerin çıkarılması gerektiğini belirterek Pyongyang'da bulunan ve iki ülke arasındaki birleşmeyi niteleyen bir anıtın da yıkılmasını istedi.

    Kuzey Kore'nin tek taraflı savaş başlatma gibi bir isteği olmadığını ancak savaştan kaçınmayacaklarını ifade eden Kim, "Koreler arası ilişkilerin acı tarihinden çıkarılan nihai sonuç, ulusal restorasyon ve yeniden birleşme yolunda birlikte ilerleyemeyeceğimizdir." dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Euronews
    Güney KoreKuzey KoreAnayasa
    Haberler > Dünya > Kim’den ‘değişmez baş düşman’ hamlesi, Güney Kore için yeni talimatı ortaya çıktı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Nijerya'da tekne faciası: Çok sayıda ölü, 100'den fazla kayıp! - DünyaÜlkeyi sarsan tekne faciası: Çok sayıda ölü, 100 kayıpMilletvekili hırsızlık yaptığı görüntülerin ardından istifa etti, pişkin savunması 'pes' dedirtti - DünyaHırsızlık yaptığı ortaya çıkan milletvekili istifa etti!Ölümle yaşam arasında ince çizgi: Patlamamış bombalar Filistinlileri tehdit ediyor - DünyaPatlamamış bombalar Filistinlileri tehdit ediyorJaponya'da bir uçak kazası daha! - DünyaJaponya'da bir uçak kazası daha!Uçak alevler içinde yolun ortasına düştü, korkunç görüntüler aracın içinden çekildi - DünyaUçak alevler içinde yolun ortasına düştü, korkunç görüntüler aracın içinden çekildiDoğu Kudüs’te parsel parsel Israil işgali, zulüm sadece Gazze'yle sınırlı değil - DünyaDoğu Kudüs’te parsel parsel Israil işgaliİsrail’e müdahale için BM’ye gerek yok! - Dünyaİsrail’e müdahale için BM’ye gerek yok!Yunanistan’da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu - DünyaYunanistan’da 4.7 büyüklüğünde deprem olduABD'de başkanlık yarışı! Trump, Iowa'daki ön seçimleri kazandı - DünyaTrump, Iowa'daki ön seçimleri kazandıİran, Mossad'ın Erbil'deki ana karargahını vurdu! - Dünyaİran, Mossad'ın Erbil'deki ana karargahını vurdu!
    Sonraki Haber Yükleniyor...