Brezilyalı fitness fenomeni Adriano Silva, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle görenleri hayrete düşürdü. Instagram’da 202 bin takipçisi bulunan içerik üreticisi, kamera karşısında bir kase dolusu canlı karıncayı yerken, o anlar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Özetle Kaydet a- | +A

Sosyal medyada ilgi çekmek isteyen içerik üreticilerinin sıra dışı paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Brezilyalı fitness fenomeni Adriano Silva, kamera karşısına geçerek canlı karınca yediği anları kaydetti. Büyük bir cam tabakta bulunan bulunan yüzlerce karıncayı enerji içeceğiyle birlikte tüketen fenomenin görüntüleri, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Kimse videoyu sonuna kadar izleyemiyor! Ünlü fenomen canlı canlı yedi, olay oldu

CANLI CANLI YEDİ

Instagram’da 202 bin takipçisi bulunan Adriano Silva’nın paylaştığı videoda, bir kase dolusu büyük karıncanın tabak içerisinde hareket ettiği görüldü. Silva, canlı karıncaları avuçlayarak ağzına götürdü.

Kimse videoyu sonuna kadar izleyemiyor! Ünlü fenomen canlı canlı yedi, olay oldu

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Sosyal medyada zaman zaman alışılmadık yiyecekleri tüketerek gündeme gelen içerik üreticilerinin paylaşımlarına bir yenisi daha eklenirken Silva’nın videosu da görenleri hayrete düşürdü.

Brezilyalı fenomenin söz konusu görüntüleri kısa sürede yayılırken, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala