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Kızamıkta 35 yıl sonra bir ilk! ABD'de bilanço ağırlaşıyor

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Kızamıkta 35 yıl sonra bir ilk! ABD'de bilanço ağırlaşıyor
Başlık ResmiKızamıkta 35 yıl sonra bir ilk! ABD'de bilanço ağırlaşıyor

ABD'de kızamık vakalarındaki artış endişe verici boyuta ulaştı. 2026 yılında 5.182 vaka kayıtlara geçerken, bu sayı son 35 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Hastalık nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'de kızamık vakalarında yaşanan artış dikkat çekici boyutlara ulaştı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından paylaşılan verilere göre, 2026 yılı içerisinde ülkede toplam 5.182 kızamık vakası tespit edildi. Böylece ABD'de 1991 yılından bu yana görülen en yüksek yıllık vaka sayısına ulaşıldı.

VAKALARIN YÜZDE 60'I ÇOCUKLAR VE GENÇLERDE

CDC verileri, kızamık salgınından en fazla etkilenen grupların çocuklar ve gençler olduğunu ortaya koydu. Ülkede kayıtlara geçen vakaların yüzde 60'ını çocuklar ve gençlerin oluşturduğu belirtildi.

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2026'DA EN AZ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kızamık vakalarındaki artış can kayıplarını da beraberinde getirdi. CDC'nin verilerine göre, 2026 yılı içerisinde kızamık nedeniyle en az 4 kişi öldü. Vaka sayısının 5 binin üzerine çıkması, ülkede son 35 yılın en ağır kızamık tablosunun yaşandığını ortaya koydu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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