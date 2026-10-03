Dubai-Tel Aviv seferinde kokpitte çıkan dehşet verici kavga nedeniyle Suudi Arabistan’a acil iniş yapan uçakla ilgili soruşturma derinleşiyor. İsrail, olayı incelemek üzere BAE’ye heyet gönderdi ancak resmi soruşturmanın dışında tutuldu.

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Dubai-Tel Aviv seferini yaptığı sırada Suudi Arabistan'a acil iniş yapan Flydubai uçağındaki olayla ilgili soruşturma sürerken, İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) heyet gönderildi.

Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan haberde, İsrail soruşturma heyetinin akşam saatlerinde BAE'ye ulaştığı belirtildi.

İSRAİL SORUŞTURMA MASASINDA İSTENMİYOR

Bu arada İsrail devlet televizyonu KAN, Suudi Arabistan ve BAE'nin, İsrail'in Flydubai uçağıyla ilgili resmi soruşturmaya katılma talebini reddettiğini aktarmıştı.

Suudi Arabistan'ın uçağın kendi topraklarında acil iniş yapması nedeniyle, BAE'nin ise uçağın Flydubai tarafından işletilmesi nedeniyle soruşturma yürüttüğü, İsrail'in ise resmi soruşturmaya dahil edilmeyeceği belirtilmişti.

İKİ PİLOT KAVGA ETMİŞTİ

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kokpitte bıçaklı kavga iki ülkeyi harekete geçirdi: İsrail heyeti Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

KANLAR İÇİNDE KALMIŞTI

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken, BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın nedeninin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Kokpitte bıçaklı kavga iki ülkeyi harekete geçirdi: İsrail heyeti Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, BAE'den bir güvenlik ekibinin katılımıyla yürütülen ilk soruşturmada yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığının ve olayda her ikisinin de yaralandığının belirlendiğini duyurmuştu.

Pilot ile yardımcı pilotun tedavilerinin tamamlanmasının ardından BAE güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dabi'ye gitmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldıkları kaydedilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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