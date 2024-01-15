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    Kolombiya Cumhurbaşkanı, Hamas'ı suçlayanları hedef aldı: Ölümlerden İsrail sorumlu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail ile Hamas'ın çatışmalarından dolayı sivil ölümlerinin gerçekleştiğini savunan bir sivil toplum örgütüne cevap veren Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Ölümlerin sebebi bu değil. Gazze halkına karşı Netanyahu'nun devasa katliamı, doğrudan bombalamalarla gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

    Kolombiya Cumhurbaşkanı, Hamas&#039;ı suçlayanları hedef aldı: Ölümlerden İsrail sorumlu
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de İsrail'in saldırılarında öldürülen kadın ve çocuklara ilişkin, "Gazze halkına karşı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun devasa katliamı, doğrudan bombalamalarla gerçekleşti." ifadesini kullandı.

    'DOĞRUDAN NETANYAHU'NUN ESERİ'

    Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, bir sivil toplum örgütünün "Gazze'de öldürülen kadın ve çocuklar, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmada çapraz ateş arasında kaldı." yönündeki açıklamasına X'teki sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

    Petro, paylaşımında "Bu doğru değil. Filistin'de öldürülen çocuk ve kadınların hayatlarının kaybetmesinin nedeni çapraz ateş arasında kalmalarından kaynaklanmadı." ifadesini kullandı.

    Gazze'de öldürülen kadın ve çocukların sorumlusunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu vurgulayan Petro, "Gazze halkına karşı Netanyahu'nun devasa katliamı, doğrudan bombalamalarla gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

    GÜNEY AFRİKA HEYETİNE BARIŞ ÖDÜLÜ ÇAĞRISI

    Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davası nedeniyle Güney Afrika'ya övgüde bulunan Petro, "Bugün Nobel Barış Ödülü'nü hak eden biri varsa, bu, Filistin halkına soykırım yaptığı gerekçesiyle Netanyahu'yu dava eden Güney Afrika hukuk ekibi olurdu." ifadesini kullandı.

    Kolombiya'da "El Colombiano" internet sitesinde 12 Ocak'ta çıkan bir haberde, (ONG Save The Children) isimli sivil toplum örgütü, "Gazze'de İsrail bombardımanı sonucu hayatını kaybeden kadın ve çocuklar, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmada çapraz ateş arasında kaldı." iddiasında bulunmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Kolombiyaİsrail
    Haberler > Dünya > Kolombiya Cumhurbaşkanı, Hamas'ı suçlayanları hedef aldı: Ölümlerden İsrail sorumlu
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