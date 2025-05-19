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Komşuda halk diken üstünde! Depremlerin vurduğu adada OHAL ilan edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Komşuda halk diken üstünde! Depremlerin vurduğu adada OHAL ilan edildi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda art arda meydana gelen depremler nedeniyle Limni Mantadiu Agias Annas Belediyesi’nde olağanüstü hal ilan edildi. Depremler nedeniyle bölgede çok sayıda bina hasar gördü, okullar ise tedbir amaçlı kapatıldı.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda dün art arda yaşanan depremlerden sonra Ada'daki Limni Mantadiu Agias Annas Belediyesinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, dün adada art arda gerçekleşen ve en şiddetlisi 4,4 büyüklüğündeki depremler bölgedeki binalarda hasara yol açtı. Bölgedeki 50'nin üzerinde evde hasar tespiti yapıldı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Ada'daki Prokopi, Pili, Kirinthos ve Mantudi yerleşim birimlerinde hasar tespitinin devam etmesi nedeniyle bugün kapalı olan okulların yarın da kapalı kalmasına karar verildi. Limni Mantadiu Agias Annas Belediyesi için bölgedeki hasarlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

NE OLMUŞTU?

Dün Eğriboz Adası'nda sabahın erken saatlerinden itibaren en şiddetlisi 4,4 büyüklüğünde 10'un üzerinde deprem meydana gelmişti. Bazı yerleşimlerdeki ilk ve orta dereceli okulların, hasar tespiti yapılması amacıyla bugün tatil edilmesine karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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