Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ege'de gece yarısı şiddetli deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Ege'de gece yarısı şiddetli deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ege&#039;de gece yarısı şiddetli deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika... Ege'de deprem oldu, AFAD gece yarısı meydana gelen şiddetli sarsıntı sonrası ilk verileri duyurdu, işte son durum...

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri geliyor. Son olarak uzun bir süredir sismik hareketliliğin devam ettiği Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı... 

EGE'DE 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Bölgede panik havası sürerken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

KÜTAHYA BEŞİK GİBİ

Öte yandan sismik hareketliliğin devam ettiği bir diğer şehrimiz olan Kütahya da sabah kadar sallandı. Artçılar aralıksız devam ederken insanlar büyük korku yaşadı. Olumsuz bir durum olmadı. 

Elazığ'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli ilk verileri duyurdu - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da gergin kutlama! Bağdat Caddesi'nde Fenerliler, Galatasaraylılara saldırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aslı Baykal'ın sözleri Erdoğan'ın muhaliflerini zıplatacak: Zıplaya zıplaya ülke yönetilebileceğini düşünen zavallılar - Gündem"Böyle ülke yönetilebileceğini düşünen zavallılar"İBB soruşturmasında Zafer Keleş gözaltına alındı - GündemİBB soruşturmasında Zafer Keleş gözaltına alındıGiresun'daki maden için harekete geçildi: Valilikten net mesaj - GündemO maden için harekete geçildi: Valilikten net mesajİmamoğlu'nun danışmanlarındandı! İBB soruşturmasında itirafçı oldu, CHP'den ihracı talep edildi - Gündemİtirafçı oldu, CHP'den ihracı talep edildiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrikDEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama: Köprüleri onarıyoruz - GündemDEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...