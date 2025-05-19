Ege'de gece yarısı şiddetli deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Son dakika... Ege'de deprem oldu, AFAD gece yarısı meydana gelen şiddetli sarsıntı sonrası ilk verileri duyurdu, işte son durum...

Yurdun dört bir yanından deprem haberleri geliyor. Son olarak uzun bir süredir sismik hareketliliğin devam ettiği Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı...

EGE'DE 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Bölgede panik havası sürerken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

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KÜTAHYA BEŞİK GİBİ

Öte yandan sismik hareketliliğin devam ettiği bir diğer şehrimiz olan Kütahya da sabah kadar sallandı. Artçılar aralıksız devam ederken insanlar büyük korku yaşadı. Olumsuz bir durum olmadı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.