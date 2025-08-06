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Komşuda 'şarbon' alarmı! Hayvanlar öldü, insanlara da bulaşabiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan'da şarbon bakterisi nedeniyle alarm verildi. Mora Yarımadasında hayvanlar telef oldu. İnsanlara da bulaşma riski olan şarbon paniğe yol açtı.

Komşu Yunanistan şarbon ile mücadele ediyor. Mora'da bakteri nedeniyle hayvan ölümleri başladı.

ŞARBON NEDENİYLE ALARM

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'ndaki Messinia Bölgesi'nde yer alan Trifilia ilinde şarbon bakterisi tespit edildi.

HAYVANLAR DA TELEF OLDU

Bölgede, şarbon bakterisi nedeniyle yaklaşık 30 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan telef oldu.

ŞARBONDAN ÖLEN YAKILACAK, HERŞEY STERİLİZE EDİLECEK

Trifilia Belediyesi, bölgedeki hayvanlar arasında şarbon bakterisinin yayılmasını önlemek amacıyla toplantı yaptı.

Bu çerçevede, toplantıda, bakteri nedeniyle ölen hayvanların özel koşullarda derin kazılmış çukurlarda yakılması, bakteriye karşı hassasiyeti olan hayvan türlerinin aşılanması ve hayvan bakımında kullanılan tüm malzeme, motorlu araç, giyecek ve malzemelerin sterilize edilmesine karar verildi.

Latince "bacillus anthracis" olarak bilinen şarbon bakterisi özellikle sığır, koyun, keçi gibi ot yiyen hayvanlarda görülüyor ve insanlara da bulaşabilen ciddi bir enfeksiyon hastalığına neden oluyor. Hastalık hayvanlarda ani ölümlere de yol açabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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