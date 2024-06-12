Kongo'da tekne faciası! 80 kişi hayatını kaybetti

Artvin'de tekne alabora oldu! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var

Artvin'de tekne alabora oldu! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde meydana gelen bir tekne kazasında 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (KDC) Mai-Ndombe eyaletindeki Mushie şehrine yaklaşık 70 kilometre (43 mil) uzaklıktaki Kwa Nehri üzerinde tekne kazası meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, teknenin batması sonucu 80'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, böyle bir felaketin gelecekte tekrar yaşanmaması için bu talihsiz olayın gerçek nedenlerinin araştırılması çağrısında bulunmaktadır" ifadesi yer aldı.

CUMHURBAŞKANINDAN TALİMAT

Al Jazeera'nın haberine göre; yapılan açıklamada, Tshisekedi'nin 'kurbanların ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı dileklerini ilettiği' ifade edilerek, yetkililere önlem almaları ve etkilenenlere yardım etmeleri yönünde talimat verdiği belirtildi.

Mai-Ndombe eyaleti valisi Rita Bola Dula, olayın gece yolculuğundan kaynaklandığını söyledi ve soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

ÖLÜMCÜL KAZALAR OLDUKÇA YAYGIN

Gemilerin sıklıkla kapasitelerinin çok üzerinde yüklendiği KDC'de ölümcül tekne kazaları yaygın. Orta Afrika ülkesinin geniş ormanlık bölgesinde az sayıda yol bulunuyor ve buna bağlı olarak nehir yolculuğu sıklıkla kullanılıyor.