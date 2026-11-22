Güney Kore'de üniversiteye giriş sınavında yapay zekayla kopya çekilmesini önlemek amacıyla alınan son dakika tedbirleri krize neden oldu. Öğrencilerin telefonlarına alarm gönderilmesi ve kıyafetlerindeki düğmelerin kapatılması gibi uygulamalar tartışma oluştururken, Eğitim Bakanı Choi Kyo-jin istifa etti. Sınavda 111 kişinin elektronik cihaz bulundurduğu tespit edildi.

Özetle Kaydet a- | +A

Güney Kore'de yapay zeka destekli kopya girişimlerini önlemek amacıyla üniversiteye giriş sınavında uygulanan tedbirler, Eğitim Bakanı'nın istifasıyla sonuçlandı.

Ülkede sınav öncesinde alınan güvenlik önlemlerinin öğrenciler arasında kafa karışıklığına yol açtığı yönündeki eleştirilerin ardından Eğitim Bakanı Choi Kyo-jin görevinden ayrıldığını açıkladı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre, Choi'nin istifası Devlet Başkanı Lee Jae Myung tarafından kabul edildi.

TELEFONLARA ALARM GÖNDERİLDİ, DÜĞMELER KAPATILDI

Üniversiteye giriş sınavından birkaç gün önce, yapay zeka kullanılarak kopya çekilmesini önlemek amacıyla bir dizi yeni güvenlik tedbiri açıklanmıştı.

Bu kapsamda sınav salonlarında akıllı cihazlar yasaklandı, binlerce ek görevli görevlendirildi ve öğrencilerin kıyafetlerindeki düğmeler çıkartmalarla kapatıldı.

Ayrıca sınav öncesinde cep telefonlarını teslim etmeyen öğrencileri belirlemek amacıyla telefonlara yüksek sesli alarm mesajları gönderildi.

Ancak son anda uygulamaya konulan önlemler, öğrenciler arasında kafa karışıklığına yol açtığı gerekçesiyle eleştirildi.

Kopya tedbirleri koltuğundan etti: Güney Kore'de eğitim bakanından istifa

EĞİTİM BAKANI SORUMLULUĞU ÜSTLENİP İSTİFA ETTİ

Eleştirilerin ardından açıklama yapan Güney Kore Eğitim Bakanı Choi Kyo-jin, sınav öncesindeki hazırlıkların yetersiz kaldığını kabul etti.

Choi, "Görevli Bakan olarak ön hazırlık yapmakta başarısız olduğumuza dair eleştirilerden kaçınamayacağımı düşünüyorum. Sınavın bitmesiyle derin bir sorumluluk hissediyorum ve istifamı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un istifayı kabul ettiğini duyurdu.

111 KİŞİNİN ELEKTRONİK CİHAZLA SINAVA GİRDİĞİ BELİRLENDİ

Güney Kore Eğitim Bakanlığı, sınavlarda kopya girişimlerini önlemeye yönelik tedbirlerin sonuçlarını da açıkladı.

Bakanlık, telefonlara gönderilen alarm mesajları dahil alınan önlemler sayesinde 111 kişinin elektronik cihazlarla sınava girdiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Söz konusu tespitlerin ardından ülkede sınav güvenliği ve yapay zekanın kötüye kullanılması yeniden tartışma konusu oldu.

Kopya tedbirleri koltuğundan etti: Güney Kore'de eğitim bakanından istifa

BİRİNCİ OLAN ADAY YAPAY ZEKAYLA KOPYA ÇEKTİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

Güney Kore'de bu ay düzenlenen ulusal vergi muhasebeciliği yeterlilik sınavında yaşanan bir başka olay da gündeme gelmişti.

Sınavda en yüksek puanı alan aday, avukatının sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, sınavın her iki aşamasında da minyatür kamera, akıllı telefon ve üretken yapay zeka kullanarak kopya çektiğini kabul etmişti.

Polis, olayın ardından kamera ve telefona el koyarken, soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı.

KOPYA ÇEKENLERE 5 YIL SINAV YASAĞI

Güney Kore'deki yasal düzenlemelere göre, kopya çektiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılabiliyor.

Ayrıca bu kişilere 5 yıla kadar sınava girme yasağı uygulanabiliyor.

Emniyet yetkilileri, yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen kopya olayına ilişkin soruşturmanın sonucuna göre cezai kovuşturma da başlatılabileceğini belirtiyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala