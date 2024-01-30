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    • Kosova ve İsrail'den 'vizesiz seyahat' hamlesi

    1 Ocak'tan bu yana Şengen Bölgesi'nde vizesiz seyahat edebilen Kosova vatandaşları için çember genişliyor. Kosova Cumhurbaşkanlığı, İsrail'e vizesiz seyahatini sağlayacak anlaşmanın imzalanması konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
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    Vize, İsrail, Kosova, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle dünyanın tepkisini çeken İsrail, 'vizesiz seyahat' adımı attı. Kosava, İsrail ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

    Kosova Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin İsrail'in Priştine Büyükelçisi Tammy Ziv'i kabul ettiğini açıkladı. Görüşmede, iki ülke arasında yakın zamanda imzalanması beklenen anlaşmalar ele alındı.

    Görüşmede Büyükelçi Ziv, Cumhurbaşkanı Osmani'yi İsrail hükümetinin Kosova vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti anlaşmasının imzalanması için mutabık kaldığı konusunda bilgilendirdi. İlgili bakanlıklar, Kosova vatandaşlarının İsrail'e 'turistik amaçlı vizesiz seyahat' edebilmesini sağlayacak anlaşmanın imzalanmasıyla ilgili işlemlere devam edecek.

    ŞENGEN BÖLGESİ'NE DE VİZESİZ SEYAHAT EDİYORLAR

    Kosova, geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ile de vize muafiyeti anlaşması imzalamıştı. Öte yandan Kosova vatandaşları, 1 Ocak'tan itibaren Şengen Bölgesi'ne de vizesiz seyahat edebiliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    VizeİsrailKosova
    Haberler > Dünya > Kosova ve İsrail'den 'vizesiz seyahat' hamlesi
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