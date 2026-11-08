Krakov saldırganının evinden üç ceset çıktı
Polonya'nın Krakov kentinde dün 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi yaralayan saldırganın evinde üç ceset bulundu. Polis, cenazelerin 24 yaşındaki saldırganın aile fertleri ait olabileceğini değerlendiriyor.
Polonya'nın Krakov kentinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırının ardından şüphelinin evinde yapılan aramada 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Başbakan Donald Tusk, evde bulunan maktullerin saldırganın birinci derece yakınları olabileceğini açıkladı.
Polonya basınındaki haberlere göre, Krakov'da gözaltına alınan saldırganın, Ostrowiec Swietokrzyski kentindeki ikametinde yürütülen çalışmalar sırasında 2 kadın ile 1 erkeğe ait 3 cesede ulaşıldı.
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Başbakan Tusk, hayatını kaybeden 3 kişinin saldırganın en yakın aile üyeleri olabileceğine inanıldığını söyledi.
Dün Krakov kentinde 6 Kasım'da yerel saatle 15.00 sıralarında kent merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırgan, araçtan çevredekilere ateş açmıştı.
Askeri kıyafetli saldırganın açtığı ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si polis 15 kişi yaralanmıştı.
ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
Saldırganın polis ekiplerince vurulduğu ve hastaneye nakledildiği bildirilmişti.
Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Marcin Kierwinski, Polonya vatandaşı 24 yaşındaki saldırganın tek başına hareket ettiğini ve "aşırı sağ ideolojilerden" etkilenmiş olabileceğini açıklamıştı.
Saldırı sonrası ülkede 2 gün ulusal yas ilan edildi.