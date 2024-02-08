Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Kremlin'den ertelenen Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması: Tarih henüz belirlenmedi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Vladimir Putin, Rusya, Kremlin, Recep Tayyip Erdoğan, Dmitriy Peskov, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in ertelenen Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, ziyaret tarihinin henüz belirlenmediğini belirterek, "Ziyaret konusunda mutabık kalındı, hazırlık süreci devam ediyor. Bu ziyareti bekliyoruz" dedi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta gerçekleşmesi beklenen Türkiye ziyareti ertelendi. Kremlin'den Putin'in ziyaretine ilişkin açıklama geldi. 

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihiyle ilgili soruları cevapladı. Peskov, "Tarih henüz belirlenmedi. Ziyaret konusunda mutabık kalındı, hazırlık süreci devam ediyor. Bu ziyareti bekliyoruz" dedi.

    Peskov, ziyaret tarihinin Rusya'da mart ayında yapılacak devlet başkanı seçimi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun çalışma programı dikkate alınarak belirleneceğini kaydederek, "Tarih kesinleştiğinde ortaklarımızla duyuracağız" ifadesini kullandı.

    Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden canlandırılması konusuna değinen Peskov, bu anlaşmadaki Rusya ile ilgili kısmın uygulanmadığına dikkati çekerek, "Tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması için şu anda herhangi bir neden yok" şeklinde konuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Vladimir PutinRusyaKremlinRecep Tayyip ErdoğanDmitriy Peskov
    Haberler > Dünya > Kremlin'den ertelenen Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması: Tarih henüz belirlenmedi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Biden'dan gaf üzerine gaf! Önce Macron, ardından Merkel - DünyaBiden'dan gaf üzerine gaf! Önce Macron, ardından MerkelRusya devlet başkanlığı seçimleri: İşte Putin'in 3 rakibi - Dünyaİşte mevcut başkan Putin'in 3 rakibiGürcistan'da heyelan felaketi: 11 kişi toprak altında kaldı! - DünyaGürcistan'da heyelan felaketi: 11 kişi toprak altında kaldı!İsrail ordusu, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü: Toplam sayı 124'e çıktı - Dünyaİsrail ordusu, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdüİzlanda kaynıyor: 3 ayda 3 yanardağ patlaması - Dünyaİzlanda kaynıyor: 3 ayda 3 yanardağ patlamasıBiden'ın geçeceği yola set çektiler: Filistin yanlılarına ters kelepçe - DünyaABD'de 'Filistin' protestosuNetanyahu, Hamas'ın teklifini reddetmişti! Ateşkes görüşmelerinde yeni gelişme - DünyaAteşkes görüşmelerinde yeni gelişme!ABD intikam saldırılarına devam ediyor: Bağdat'taki saldırıyı da üstlendi - Dünyaİntikam saldırısı! ABD Bağdat'taki saldırıyı da üstlendiHaiti'de başbakanın istifasını isteyenler sokaklarda: 6 kişi öldürüldü - DünyaHaiti'de başbakanın istifasını isteyenler sokaklardaİsrail zulmünden kaçan Filistinli aile, barınmak için tavuk çiftliğine sığındı - DünyaSığındıkları yeri gören kahroluyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...