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Kudüs Filistin'indir diyen Apple geri adım atmaya zorlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kudüs Filistin&#039;indir diyen Apple geri adım atmaya zorlandı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın iPhone kullanıcılarına "Kudüs" yazdığında emoji olarak Filistin bayrağını önermesi tartışmaya neden oldu.

Yahudi kökenli Rachel Riley, Twitter hesabından Apple kullanıcılarının "Kudüs" yazdıklarında karşılarına Filistin bayrağı çıktığını ve bunun "Yahudi düşmanlığı" olduğunu söyleyen bir tweet paylaştı. Yahudi kökenli Britanyalı televizyon sunucusu Rachel Riley, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda, olayın iPhone'unu güncelledikten sonra yaşandığını belirtti.

"İsrail'e karşı çifte standart göstermek bir tür Yahudi düşmanlığıdır, Yahudi halkına karşı ırkçılıktır" ifadeleriyle paylaştığı tweet'in ardından Apple'a tepkiler büyüdü. 

"Yahudi düşmanlığı" suçlamaları karşısında geri adım atmak zorunda kalan teknoloji devi, bunun bir sonraki iOS güncellemesinde düzeltileceğini aktardı.

İsrail, Kudüs'ün tamamını başkenti olarak görürken, Filistin ise Doğu Kudüs'ü kendi toprağı kabul ediyor. Birleşmiş Milletler de Doğu Kudüs'e ek olarak Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni İsrail işgali altındaki topraklar olarak görüyor ve Tel Aviv yönetiminin başkent iddiasını reddediyor.

GAZZE SAVAŞI 

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna, Demir Kılıçlar operasyonuyla cevap vermişti. 

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun bombardımanlarında Gazze'de 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın en az 33 bin 482 kişi öldürülürken, 76 bin 49 kişi de yaralandı. 

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleriyle yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 460 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 604'ü asker en az 1200 kişinin öldürüldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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