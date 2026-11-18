Kuveyt'e saldırı! Hava savunma sistemleri devreye alındı
Kuveyt ordusu, ülkenin hava sahasında İHA saldırılarına karşı savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Patlama seslerinin önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtilirken, saldırıların kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.
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Kuveyt ordusu, ülkenin hava sahasında insansız hava araçlarına (İHA) yönelik saldırı girişimlerini önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu açıkladı.
Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.
SALDIRININ DETAYLARINI AÇIKLAMADILAR
Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada, halka emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
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