Riyad'da havalimanı ve petrol hattı hedefte: Husiler saldırıyı üstlendi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanı, finans merkezi ve petrol altyapısına saldırı düzenlediklerini açıkladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon ise Riyad'a yönelen 2 balistik füze ile ülkenin doğusunda tespit edilen 3 İHA'nın engellendiğini bildirdi.

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına bir yenisini eklediklerini duyurdu.

Askeri Sözcü Yahya Seri, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile finans merkezinin yanı sıra ülkenin petrol sevkiyatında kritik öneme sahip Doğu-Batı boru hattındaki iki pompa istasyonunun hedef alındığını öne sürdü.

Seri, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile finans merkezini 2 balistik füze, "Petroline" olarak da bilinen Doğu-Batı boru hattı üzerindeki 5 ve 6 numaralı petrol pompa istasyonlarını da iki insansız hava aracıyla (İHA) vurduklarını belirtti.

HUSİLER ATIYOR, SUUDİ ARABİSTAN İMHA EDİYOR

Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine atılan 2 balistik füze ile 6 İHA'yı imha ettiklerini belirtmişti.

Maliki, balistik füzelerin Riyad'ı, İHA'ların ise Mekke, Medine ve Eş-Şarkiyye bölgelerini hedef aldığını ifade etmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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