Kuzey Kore 5 yıl sonra dünyaya kapılarını açıyor

Kuzey Kore, koronavirüs salgını nedeniyle turizme kapattığı sınır kapılarını 5 yılın ardından açıyor. Dağlık şehir Samjiyon'u aralıkta açacak olan hükümetin ilerleyen süreçte diğer şehirleri de açacağı düşünülüyor. Öte yandan Kuzey Kore sadece 2024'ün başında Rus turistlerin ziyaretine izin vermişti.

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Son zamanlarda sel felaketiyle gündeme gelen Kuzey Kore dünyayla yeniden iletişime geçmeye hazırlanıyor.

BBC'nin haberine göre, Kuzey Kore hükümeti Kovid-19 salgını nedeniyle 5 yıldır turizme kapalı tuttuğu kapılarını, yabancı turistler için ülkenin kuzeyinde bulunan dağlık şehir Samjiyon ile aralıkta yeniden açacak.

HABERİ ÖNCE ÇİN DUYURDU

Çin merkezli en az 2 tur şirketi, turistlerin yakında Samjiyon'u ziyaret edebileceklerini duyururken, Şangay merkezli bir tur şirketi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şimdiye kadar sadece Samjiyon'un turizme açılmasının resmen doğrulandığını ancak ilerleyen süreçte Pyongyang ve diğer şehirlerin de açılacağını düşündüklerini belirtti.

KAPILAR 5 YILDIR KAPALIYDI

Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını dış dünyaya kapatmış ancak Temmuz 2023'te Çin ve Rusya'dan gelen resmi heyetlerle ağustosta yurt dışında yaşayan vatandaşlarının yeniden ülkeye girişine izin vererek 2020'nin başlarında uygulamaya koyduğu sınır kısıtlamalarını gevşetmeye başlamıştı.

Pyongyang ayrıca, Moskova ile arasındaki iyi ilişkiler nedeniyle 2024'ün başında Rus turistlerin Kuzey Kore'yi ziyaret etmesine izin vermişti.