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Kuzey Kore dostluğunu yineledi! Kursk'taki saldırılara kınama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kuzey Kore dostluğunu yineledi! Kursk&#039;taki saldırılara kınama

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleyişini sürdürmesine Kuzey Kore'den tepki geldi. Açıklamada bölgede gerçekleştirilen saldırılar 'ABD ve Batı destekli affedilemez bir terör eylemi' olarak nitelendirildi.

 

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaşta kritik gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Yaşanan gerilim dünyanın gündemine otururken, Kuzey Kore'den yeni bir açıklama geldi.

UKRAYNA'NIN SALDIRILARINI KINADI

Savaş döneminde Rusya'nın yanında olan birkaç ülke arasında yer alan Kuzey Kore, Putin liderliğindeki ülkeye olan desteğini yineledi ve Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik saldırılarını kınadı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırıları "ABD ve Batı destekli affedilemez bir terör eylemi" olarak nitelendirildi. Pyongyang saldırıları kınadı ve "Rusya'nın her zaman yanında olacağını" belirtti.

'ACİL DURUM' İLAN EDİLMİŞTİ

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine saldırıları sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle 7 Ağustos'ta acil durum ilan edilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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