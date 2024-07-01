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Kuzey Kore'den tansiyonu yükseltecek yeni hamle! İki balistik füze fırlattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kuzey Kore&#039;den tansiyonu yükseltecek yeni hamle! İki balistik füze fırlattı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin kuzeydoğu istikametine biri kısa menzilli olmak üzere 2 balistik füze fırlattığını duyurdu. Açıklamada, "Açık birer provokasyon olan füze denemelerini şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Kore Yardımadası'nda son dönemde 'çöp dolu balonlar' nedeniyle yaşanan gerginlik, yerini yeniden füze gerilimine bıraktı. Birkaç gün önce füze denemesi yapan Pyongyang, yine benzer bir girişimle gündeme geldi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Pyongyang'ın yerel saatle 05.05 sıralarında Güney Hwanghae eyaletindeki Jangyon bölgesinden kuzeydoğu istikametine kısa menzilli bir balistik füze fırlattığı duyurdu.

ON DAKİKA SONRA İKİNCİ FÜZE

Açıklamada, 05.15 sıralarında ise türü tanımlanamayan bir füze daha ateşlendiği belirtilirken, füzelerin sırasıyla 600 kilometre ve 120 kilometre uçtuğu aktarıldı. İkinci denemenin, füzenin az mesafe kat etmesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığının değerlendirildiği belirtildi.

"FÜZE DENEMELERİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Güney Kore ordusunun ABD kuvvetleri ile işbirliği içinde gözetim ve analiz faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın barış ve istikrarını ciddi şekilde tehdit eden ve açık birer provokasyon olan füze denemelerini şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Güney Kore ordusunun her türlü provokasyona kararlılıkla karşılık vermeye hazır olduğu da vurgulandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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