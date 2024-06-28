Yine anlaşmayı ihlal etti! Kuzey Kore ile Güney Kore arasında bu kez 'baraj' krizi

Yonhap'ın haberine göre; Kuzey Kore, kuvvetli yağışlar nedeniyle su salınımı için baraj kapaklarını Güney Kore'ye haber vermeden açtı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Kim In-ae, sel basmasının önüne geçilmesi için Pyongyang yönetiminin, Hwaggang Barajı'ndan su salmadan önce haber vermesi gerektiğini belirtti.

2009^DAKİ ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ

Kuzey Kore'nin bu konuda imzalanan Koreler arası anlaşmayı ihlal ettiğini söyleyen Kim, Pyongyang'ın haber vermeden barajdan su salmasını eleştirdi.

Kuzey Kore, 2009 yılında iki ülke arasında yapılan anlaşma kapsamında, baraj suyu bırakma planlarını önceden Güney'e bildirmeyi kabul etmişti. Anlaşma, Pyongyang'ın önceden haber vermeden Hwanggang Barajı'ndan su salması sonucu 6 Güney Kore vatandaşının ölmesinin ardından imzalanmıştı.

Ancak Kuzey Kore, 2020'de de Seul'e haber vermeden yine barajdan suyu serbest bırakmıştı.