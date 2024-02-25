Libya'da devlet krizi! Tüm petrol sahaları ve limanlar kapatıldı

Libya Petrol Tesisleri Muhafızları, petrol sahalarının ve limanlarının kapatıldığını ve tesislerin yeniden faaliyete geçmesi için hükümetin belirli talepleri yerine getirmesini beklediklerini açıkladı.

Libya'da Petrol Tesisleri Muhafızları, petrol ihraç eden tüm petrol sahaları ve limanların kapatıldığını duyurdu. Ülkenin Savunma Bakanlığı'na bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları, 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada, hükümetten taleplerinin yerine getirilmesini istemiş, aksi halde petrol sahalarının kapatılacağı tehdidinde bulunmuştu.

Muhafızlar, koşullarının yerine getirilmemesi durumunda yasal yollara başvuracaklarını da belirtti.

Ulusal Petrol Kurumu (NOC) tarafından yapılan açıklamada, Libya Petrol Tesisleri Muhafızları Başkanı Abdurrezzak el-Hırmani ile NOC Başkan Vekili Mesut Süleyman'ın bir araya geldiği ve tesislerin güvenliği ile ilgili resmi prosedürlerin takip edilmesi gerektiğinin vurgulandığı bildirildi.

Libya hükümetinden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

DAHA ÖNCE TEHDİT ETMİŞLERDİ

Libya Petrol Tesisleri Muhafızları daha önce, Libya Ulusal Birlik Hükümetinden taleplerinin yerine getirilmesini istemiş ve bu taleplerin karşılanmaması durumunda petrol sahalarını kapatma tehdidinde bulunmuştu.

Bu talepler arasında çalışanların maaşlarının artırılması ve Libya Petrol Tesisleri Muhafızlarının mali açıdan NOC'un bir parçası olması da bulunuyordu.

Son beş yılda Libya'daki çeşitli gruplar arasındaki çatışmalar petrol ihracatını azaltırken, ülkenin petrol üretimini hedeflediği seviyeye çıkarmasını da engelledi.