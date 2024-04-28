Londra polisinden başıboş köpeğe şok tabancalı müdahale

Londra'da tasmasız ve ağızlıksız olduğu görülen saldırgan bir köpek polis tarafından etkisiz hale getirildi. İngiltere'de köpek saldırılarından sonra American Bully XL türü beslemek yasaklanmıştı.

Başıboş köpek sorunu Türkiye'de olduğu gibi dünyada da sorun halinde.

Londra'da polis ekipleri, tasmasız ve ağızlıksız dolaşan bir köpeğe ise hemen müdahale etti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, köpeğin saldırgan bir tavır içinde olduğu görüldü.

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350;OK TABANCASI İLE VURULDU

Çevredekiler köpeği sakinleştirmeye çalışarak, polise tepki gösterdi. Bir polis ise şok tabancası ile köpeği vurdu.

İngiltere’de ölümle ve yaralanma ile sonuçlanan köpek saldırılarından sonra American Bully XL türü beslemek yasaklanmıştı.