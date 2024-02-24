Londra'nın Müslüman Başkanı Khan'a İslamofobik sözler! İslam karşıtı vekilin üyeliği askıya alındı

İngiltere'nin Müslüman Londra Belediye Başkanı Sadık Khan hakkında İslamofobik ifadeler kullanan iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Lee Anderson'un parti üyeliği askıya alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan belediye başkanlığı seçiminde, İşçi Partisinin Müslüman adayı Sadık Khan, üst üste ikinci kez seçilmişti. Muhafazakar Parti Milletvekili Lee Anderson, Sadık Khan için, "İslamistler Londra'yı kontrol altına aldı" şeklindeki sözleri sonrasında iktidar partisinden dikkat çeken bir karar geldi. İslamofobik cümleleri nedeniyle Anderson'un parti üyeliği askıya alındı.

İSLAM KARŞITI VEKİLİN ÜYELİĞİ ASKIYA ALINDI

Muhafazakar Parti yöneticisi Simon Hart, Lee Anderson hakkında açıklama yaptı. Hart'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre Anderson'un üyeliği, kullandığı ifadeler ve ardından özür dilemeyi reddetmesi nedeniyle askıya alındı.

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Anderson, Verdiği bir röportajda, Londra Belediye Başkanı Khan hakkında, "İslamistlerin ülkemizi kontrol altına aldığını düşünmüyorum ama Khan'ı ve Londra'yı kontrol altına aldığını düşünüyorum. (Khan) Başkentimizi arkadaşlarına verdi" ifadelerini kullanmıştı. Üyeliğinin askıya alınması konusunda yaptığı açıklamada Anderson kararı anlayışla karşıladığını söyledi.

KHAN: "SUNAK'IN SESSİZLİĞİ IRKÇILIĞA GÖZ YUMUYOR"

Anderson'un ifadelerini değerlendiren Khan ise bu sözlerin ülkede artan Müslüman karşıtı nefretin üzerine benzin döktüğünü belirtirken Başbakan Rishi Sunak'ın Anderson hakkında açıklama yapmamasını eleştirdi.

Khan, "Sunak ve kabinenin sağır edici sessizliği bu ırkçılığa göz yumuyor. Bu, ülke genelinde çok sayıda insanın konu ırkçılık olduğunda bir hiyerarşi olduğuna inanmasını doğruluyor." dedi.

Sunak ve bakanların söz konusu ifadeleri kınamamasına anlam veremediğini anlatan Khan, "Bu tür ırkçılığın suç ortağı gibiler."