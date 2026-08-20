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Dünya

Lübnan Esad dönemi generallerinden Adil İsa'yı Suriye'ye iade etti

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Lübnan Esad dönemi generallerinden Adil İsa'yı Suriye'ye iade etti
Fotoğraf Başlığı LÜBNAN, BEŞAR ESAD DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN TÜMGENERAL ADİL İSAYI CİNAYET VE İŞKENCE DE DAHİL OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ SUÇLAMALARLA YARGILANMAK ÜZERE SURİYEYE İADE ETTİ. (İHA/ŞAM-İHA)Lübnan, Beşar Esad döneminde görev yapan Tümgeneral Adil İsayı cinayet ve işkence de dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla yargılanmak üzere Suriyeye iade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik Baas rejiminde 17'nci Tümen Komutanlığı ve 2016 senesine dek Deyrizor Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunan emekli Tümgeneral Adil İsa’nın Lübnan tarafından kendilerine iade edildiğini açıkladı.

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Suriye İçişleri Bakanlığı, Baas rejimi zamanında görev yapan ve hakkında arama kararı olan emekli Tümgeneral Adil İsa’nın Lübnan makamlarından teslim alındığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya sayfasından paylaşılan açıklamada, Lübnan Yargıtay Başsavcılığı tarafından, Suriye’nin iade talebi sonrasında hakkında tutuklama kararı çıkarılan Baas rejimi generali İsa’nın Suriye makamlarına iade edildiği kaydedildi.

2016 YILINA KADAR GÖREVDEYDİ

Açıklamada, eski rejim ordusunda 17'nci Tümen Komutanlığı ve 2016 senesine dek Deyrizor Kara Kuvvetleri Komutanlığı vazifelerini yapan İsa'nın iadesinin, Suriye Cumhuriyet Başsavcılığının isteği üzerine yürütülen koordinasyonla yapıldığı bildirildi.

İsa hakkında 7'nci Soruşturma Hakimi tarafından çıkarılmış gıyabi tutuklama kararı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, zanlının "kasten adam öldürme", "ağır suç işlenmesini kolaylaştırma", "birden fazla kişiyi kasten öldürme", "ölümle sonuçlanan işkence" ile "iç savaş ve mezhep çatışması çıkarmayı amaçlayan saldırılar düzenleme" suçlarından yargılanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, dosyanın Şam 4'üncü İddianame Hakimliği tarafından incelendiği ve şüphelinin Şam Ceza Mahkemesine göndeirlmesi ile alakalı sürecin başlatıldığı bildirildi.

Lübnan yargısının, dün, devrik Baas rejiminin generali İsa'nın, Suriye topraklarında işlediği suçlardan yargılanmak için ülkesine iade edilmesine karar verdiği kaydedilmişti.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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