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    • Haberler > Dünya > Macaristan'dan İsveç'e yeşil ışık: NATO üyeliği onayı için tarih verildi

    Macaristan'dan İsveç'e yeşil ışık: NATO üyeliği onayı için tarih verildi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Macaristan&#039;dan İsveç&#039;e yeşil ışık: NATO üyeliği onayı için tarih verildi
    Macaristan, İsveç, Nato, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Macaristan Başbakanı Orban, parlamentonun 26 Şubat Pazartesi günü başlayacak bahar oturumunda İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylayabileceğini söyledi. Macaristan ile İsveç arasında önemli adımlar atıldığını belirten Orban, detay vermedi.

    Macaristan Başbakanı Victor Orban, dün başkent Budapeşte’de basın toplantısı düzenledi. İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Orban, "İsveç ile olan anlaşmazlığımız kısa zamanda çözülecek. Parlamento bahar oturumunda İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayabilir" dedi.

    Orban, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile birlikte ülkeler arasındaki güvenin inşası için önemli adımlar attığını belirtirken, söz konusu adımlara ilişkin detaylı bilgi vermedi.

    Macaristan Parlamentosu'nun bahar  oturumu 26 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

    NE OLMUŞTU?

    Macaristan parlamentosu muhalefetin talebi üzerine İsveç'in üyeliğini görüşmek için 5 Şubat'ta olağanüstü toplanmıştı. Ancak Macaristan’da Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz (Macar Yurttaşlar Birliği) ve KDNP'nin (Hristiyan Demokratik Halk Partisi) oluşturduğu koalisyon hükümeti söz konusu oturumu boykot etmiş, milletvekillerinin oturuma gelmemesi üzerine yeterli sayı toplanamamıştı.

    Görüşmenin yapılacağı gün ABD dahil bazı NATO üyesi ülkelerin büyükelçileri ise  Budapeşte'ye İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması konusunda baskı uygulamak için Macaristan parlamentosunda hazır bulunmuştu. Türkiye’nin ocak ayında onayladığı İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan dahil 31 üye ülkenin tamamının resmi onayı gerekiyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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