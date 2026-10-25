Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması, Doğu Akdeniz'deki enerji hesaplarını değiştirdi. Yunan basını, Fransa'nın Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail'i birbirine bağlaması planlanan dev elektrik hattı projesinin ertelenmesini önerdiğini yazdı. Atina'nın ise Paris'ten gelen öneriye karşı çıktığı iddia edildi.

Özetle Kaydet a- | +A

Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatını 20 Ekim'de onaylamasının ardından Fransa'nın, Yunanistan-GKRY-İsrail elektrik bağlantısını kapsayan Great Sea Interconnector (GSI) projesinin ertelenmesini istediği iddia edildi.

Macron'dan Türkiye kararı! "Yunanistan'ın projesi geçici olarak durduruldu"

FRANSA'DAN ATİNA'YA TÜRKİYE ÖNERİSİ

Ta Nea'nın haberine göre Fransa, Libya'nın Türkiye ile yaptığı anlaşmayı onaylamasının ardından Doğu Akdeniz'deki durumu yeniden değerlendirmek istedi.

Gazete, Paris yönetiminin anlaşmanın onaylanmasından önce Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın boyutunu ve Libya'nın tutumunun doğurabileceği sonuçları yeterince değerlendirmediğini ileri sürdü.

"Libya'nın doğusundaki Bingazi'den gelen onay kararının ardından Fransa GSI projesini ertelemek istiyor"

Yunanistan'ın ise proje takviminde herhangi bir değişikliği kabul etmediği öne sürüldü.

Macron'dan Türkiye kararı! "Yunanistan'ın projesi geçici olarak durduruldu"

YUNANİSTAN'IN ELEKTRİK HATTI PROJESİNE FRANSIZ FRENİ

Great Sea Interconnector projesi, Yunanistan ile GKRY arasında deniz altından elektrik bağlantısı kurulmasını ve hattın daha sonra İsrail'e uzatılmasını hedefliyor.

Fransız şirketleri Nexans ve Meridiam'ın yer aldığı proje, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı anlaşmazlıkları nedeniyle uzun süredir diplomatik görüşmelere konu oluyor.

Türkiye, kablo güzergahındaki bazı alanların kendi kıta sahanlığına girdiğini belirterek bu bölgelerdeki araştırma faaliyetlerine ilişkin yetki ve bildirim konusundaki tutumunu sürdürmüştü.

Atina ise çalışmalar için Türkiye'den izin alınması gerektiği görüşünü kabul etmiyor.

FRANSIZ ARAŞTIRMA GEMİSİ İÇİN KRİTİK TAKVİM

Yunan basınında yer alan bilgilere göre Fransız bayraklı Abeille Marengo araştırma gemisi, deniz tabanı incelemeleri için İtalya'nın Napoli kentinden Girit'e doğru hareket etti.

Geminin 27 Ekim'de Girit'e ulaşmasının beklendiği, ancak araştırmaların başlaması için gerekli denizcilik bildirimlerinin henüz tamamlanmadığı aktarıldı.

ANKARA'NIN LİBYA HAMLESİ DOĞU AKDENİZ'DEKİ HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

Türkiye'nin Libya'nın hem batısındaki hem de doğusundaki siyasi aktörlerle geliştirdiği ilişkiler, deniz yetki alanları ve enerji iş birliği açısından yeni bir aşamaya ulaştı.

Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Dorothee Schmid, Türkiye'nin Libya'nın doğusuyla yeniden yakınlaşarak ülkenin iki tarafında da siyasi ilişkilerini güçlendirdiğini öne çıkardı.

Uluslararası Kriz Grubu'ndan Claudia Gazzini ise Saddam Hafter'in anlaşmaya verilen onayla Ankara'ya güvenilir bir ortak olabileceğini göstermeye çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.

Riccardo Gasco da Libya'daki onay kararının Türkiye'ye deniz araştırmaları ve enerji müzakerelerinde daha güçlü siyasi destek sağladığını ifade etti.

Macron'dan Türkiye kararı! "Yunanistan'ın projesi geçici olarak durduruldu"

DİBEYBE İLE MISIR İSTİHBARAT BAŞKANI GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, Akdeniz'deki deniz yetki alanları ve ekonomik sulardan kaynaklanan anlaşmazlıklar ele alındı.

Dibeybe'nin ofisinden yapılan açıklamada, Libya hükümetinin Mısır'ın deniz sınırlarına ilişkin endişelerini gidermeye hazır olduğuna değinildi.

Türkiye ile 2019 yılında imzalanan anlaşmaya yıllarca onay vermeyen Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin tutum değiştirmesi, Doğu Akdeniz'deki diplomatik hareketliliği artırdı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala