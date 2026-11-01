Macron'un Ankara hesabı değişti! ABD basını SAMP/T hamlesinin perde arkasını yazdı

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council, Türkiye'nin yükselen askeri gücünü ve Fransa ile imzaladığı savunma anlaşmasını mercek altına aldı. Yayımlanan analizde, Avrupa'nın savunma ihtiyaçlarının Türkiye'yi vazgeçilmesi giderek zorlaşan bir ortak haline getirdiği değerlendirmesi yapıldı. Fransa'nın Ankara ile yakınlaşmasının perde arkasına yer verilen analizde, Türkiye'nin yaklaşık 495 bin kişilik ordusu ve 11 milyar dolara yaklaşan savunma ihracatı öne çıkarıldı.

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Türkiye ile Fransa arasındaki savunma iş birliği yeni anlaşmayla ivme kazanırken, iki ülkenin yakınlaşması ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council'ın analizine konu oldu.

Atlantic Council tarafından analizde, iki ülke arasında ekim ayında imzalanan savunma iş birliği yol haritasının Avrupa güvenliği açısından taşıdığı önem ele alındı.

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"PARİS VE ANKARA NEDEN YAKLAŞTI?"

Atlantic Council'ın Türkiye programında yayımlanan Ali Mammadov imzalı analizde, "Paris ve Ankara, Libya ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere birçok bölgesel meselenin farklı taraflarında yer aldı. Suriye ve Güney Kafkasya konusunda da anlaşmazlığa düştü" ifadelerine yer verildi.

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'nın güvenlik önceliklerini değiştirdiği belirtilen analizde, "Türkiye'nin askeri yetenekleri Avrupa için daha büyük önem taşımaktadır" denildi.

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"TÜRKİYE NATO'NUN İKİNCİ EN BÜYÜK ORDUSUNA SAHİP"

Türkiye'nin askeri gücüne ilişkin değerlendirmede, "NATO'nun 2025 tahminine göre Türkiye, yaklaşık 495 bin personeliyle NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahiptir" ifadeleri kullanıldı.

Türk savunma sanayisinin yükselişine de yer verilen analizde, "Türk savunma ve havacılık ihracatı, Eylül 2026'da sona eren on iki aylık dönemde neredeyse 11 milyar dolara ulaştı" denildi.

Analizde ayrıca, "Türk şirketleri, NATO ülkelerinin kendi savunma üretimlerini artırmaya çalıştığı bir dönemde artık dron, füze, zırhlı araç, deniz sistemleri ve diğer kabiliyetleri üretmektedir" ifadelerine yer verildi.

"AVRUPA'NIN TÜRKİYE GİBİ MÜTTEFİKLERE İHTİYACI VAR"

Öte yandan Atlantic Council'da yayımlanan analizde, Avrupa güvenliği ile Avrupa Birliği güvenliğinin aynı kapsamda değerlendirilmesinin sorun oluşturduğuna da dikkat çekildi.

Türkiye'nin AB üyesi olmamasına rağmen Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu askeri ve endüstriyel kabiliyetlere sahip olduğunun altı çizildi:

"Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmek isteyen ülkeler Türkiye gibi AB dışındaki NATO müttefikleriyle iş birliği geliştirmesi şart"

Fransa açısından Türkiye'nin geniş askeri kapasitesi, stratejik coğrafi konumu ve gelişen savunma sanayisinin önemli fırsatlar sunduğu ifade edildi.

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"FRANSA, SAMP/T SATIŞINA YÖNELİK İTİRAZINI YUMUŞATTI"

Atlantic Council'da yayımlanan analizde, Türkiye ile Fransa arasındaki savunma iş birliğinin somut örneklerinden biri olarak SAMP/T hava ve füze savunma sistemi gösterildi.

Analizde, "Temmuz ayında Fransa, SAMP/T'nin Türkiye'ye muhtemel satışına karşı muhalefetini yumuşatarak, daha önce daha geniş siyasi anlaşmazlıklar içinde takılı kalmış bir projeyi yeniden açtı" ifadelerine yer verildi.

İki ülke arasındaki yeni anlaşmanın kapsamına ilişkin ise "Ekim ayında imzalanan yol haritası; hava savunması, birlikte çalışabilirlik, ortak tatbikatlar ve iki ülkenin savunma sanayileri arasındaki iş birliği dahil olmak üzere bu alanların birçoğunu kapsamaktadır" denildi.

"FRANSA YUNANİSTAN VE ERMENİSTAN İLE YAKIN İLİŞKİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Analizde, iki ülke arasındaki bölgesel görüş ayrılıklarına da yer verilerek, "Fransa, Yunanistan ve Ermenistan ile yakın ilişkilerini sürdürürken, Türkiye Azerbaycan ile yakın stratejik ortaklığını ve kendi bölgesel önceliklerini takip etmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Güney Kafkasya'daki anlaşmazlıkların yakınlaşmanın sınırlarını gösterdiği belirtilen analizde, "Güney Kafkasya, Fransız-Türk iş birliğinin ne kadar ileri gidebileceğinin yararlı bir göstergesi olacaktır. Buradaki ilerleme, ilişkinin daha istikrarlı bir döneme girdiğine işaret edecektir" değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye ile Fransa'nın bütün bölgesel meselelerde aynı görüşü paylaşmasının beklenmediği ifade edilen analizde, "Daha gerçekçi ihtimal, her iki ülkenin de bu anlaşmazlıkların diğer iş birliği alanlarını raydan çıkarmasını engelleme konusunda daha başarılı hale gelmesidir" denildi.

Türkiye ile Fransa arasındaki savunma iş birliğinin NATO açısından taşıdığı öneme yer veren yazar şunları kaydetti:

"SAMP/T konusundaki ilerleme, Avrupa'nın hava ve füze savunmasını güçlendirebilir. Fransız ve Türk savunma sanayileri arasındaki iş birliği, Avrupa genelinde talebin yüksek olduğu bir dönemde üretim kapasitesini artırabilir.

Yeni yol haritası sürdürülebilir bir savunma iş birliğine dönüşürse, Fransa-Türkiye yakınlaşması NATO içinde halihazırda gerçekleşen daha büyük uyumun bir parçası haline gelebilir.

İki ülkenin yakınlaşması, Avrupalı müttefiklerin NATO'yu transatlantik güvenliğin ana çerçevesi olarak zayıflatmadan, aksine güçlendirerek, daha büyük askeri kapasiteyi nasıl inşa edebileceğini ve savunmaları için nasıl daha fazla sorumluluk üstlenebileceğini gösterebilir."

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