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Maduro yedi ülke elçisini kovdu, Musk'ı dövüşe çağırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Maduro yedi ülke elçisini kovdu, Musk&#039;ı dövüşe çağırdı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Venezuela’da Maduro üçüncü defa seçildi, muhalefet hile iddiasıyla sokakları karıştırdı. Seçime karışan yedi komşu ülkenin elçisine kapı gösterildi.

Venezuela’da 28 Temmuz’daki devlet başkanı seçimini kazanan Devlet Başkanı Nicolas Maduro “seçim şaibeli” açıklamaları yapan Arjantin, Şili, Kosta Rika, Peru, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay’ın ülkedeki elçilerini derhal geri çekmesini istedi.

Buna karşılık ilk etapta Panama ve Peru da kendi ülkelerindeki Venezuela elçilerini “istenmeyen adam” ilan etti ve Venezuela ile ilişkileri dondurduğunu açıkladı.

"KAVGA MI İSTİYORSUN? EDELİM O ZAMAN"

Bu arada, Maduro “seçimlere hile karıştırıldığını” öne süren ABD’li milyarder Elon Musk’ı da kavgaya davet etti. Musk’ı “yeni baş düşmanları” olarak ilan eden Maduro “Kavga mı istiyorsun? Edelim o zaman. Elon Musk, ben hazırım” dedi.

Öte yandan, Venezuela’daki protesto gösterilerinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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