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Venezuela'da seçimin kazananı Maduro

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Venezuela&#039;da seçimin kazananı Maduro

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro'nun kazandığını duyurdu.

Venezuela, devlet başkanı seçimi için sandık başına gitti. Dün yerel saatle 06.00'da başlayan süreç, akşam saatlerinde sona erdi. Başkent Karakas'ın çeşitli noktalarında okullara akın eden vatandaşlar, yetkililer gözetiminde oyunu kullandı.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, devlet başkanı seçiminin barışçıl şekilde tamamlandığını belirterek halka teşekkür ederken, sonuçlar belli oldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMAYI GARANTİLEDİ

Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, sandıkların yüzde 80'inin açıldığını belirterek 10 adayın yarıştığı devlet başkanı seçimini Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Maduro'nun kazandığını duyurdu.

İlk sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantiledi.

Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer alıyor.

10 OCAK 2025'TE YEMİN EDECEK

CNE Başkanı Amoroso, adaylara ilişkin sonuçların detaylarının gelecek saatlerde CNE web sitesinde tablolar halinde yayımlanacağını bildirdi. Sandığa katılım oranının ise yüzde 59 olduğu belirtildi.

Seçimden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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