Maduro'dan şaşırtan hamle! Muhalefet lideri Machado'ya tutuklama emri

Venezuela’daki devlet başkanlığı seçimlerini Nicolas Maduro'nun yeniden kazanmasının ardından muhalefet lideri Maria Corina Machado hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Kosta Rika, Machado’ya siyasi sığınma teklif etti.

Venezuela’da geçtiğimiz pazar günü düzenlenen ve Nicolas Maduro'nun yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından muhalefet lideri Maria Corina Machado hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

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MADURO'NUN ÇAĞRISI CEVAP BULDU

Maduro ve Venezuela Parlamento Başkanı Jorge Luis Rodriguez, Machado ve muhalefetin başkan adayı Edmundo Gonzalez'in tutuklanması çağrısında bulunmasının ardından Karakas Ceza Mahkemesi Başkanı Elsa Janeth Gomez Moreno, Machado hakkındaki tutuklama kararını imzaladı.

Rodrguez, Gonzalez’i Machado ile birlikte "faşist bir komplonun arkasında olmakla" ve "Venezuela'da bir iç savaş başlatmak istemekle" suçlayarak, muhalefeti defalarca Nazilerle kıyasladı.

MACHADO'YA SİYASİ SIĞINMA TEKLİFİ

Kosta Rika, tutuklama emrinin ardından Gonzalez ve Machado'ya siyasi sığınma teklif etti.

Kosta Rika Dışişleri Bakanı Arnoldo Andre Tinoco yaptığı açıklamada, "Hem Maria Corina Machado ve Edmundo Gonzalez'e hem de Venezuela'da siyasi zulüm gören herhangi bir kişiye Kosta Rika'da siyasi sığınma hakkı vermeye hazırız" dedi.

PROTESTOLARDA 11 KİŞİ ÖLDÜ

Seçim sonuçlarının ardından Venezuela’da patlak veren protestolarda, 2’si çocuk 11 kişi hayatını kaybetmiş, 84 kişi de yaralanmıştı. Polis, 749 kişiyi ise gözaltına almıştı.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), geçtiğimiz pazar günü düzenlenen seçimi Maduro'nun kazandığını duyurmuş, Maduro'nun yüzde 51.2 oy aldığı seçimde muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in ise yüzde 44.2 oy aldığı kaydedilmişti.

Sandık çıkış anketlerinde ise Maduro'nun seçimi kaybettiği, Gonzalez'in seçimin galibi olduğu ifade edilmişti. Üçüncü dönem için tartışmalı bir seçim kazanan Maduro, Hugo Chavez'in ölümünün ardından Nisan 2013'ten bu yana ülkeyi yönetiyor. Uluslararası toplum şeffaflık çağrısında ve oyların sayımında açıklık talep ediyor.