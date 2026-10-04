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Dünya

Mekke ve Medine'yi hedef almışlardı: Yemen'de büyük hesaplaşma başladı! 'Kurtuluş savaşı'nı ilan ettiler

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Mekke ve Medine'yi hedef almışlardı: Yemen'de büyük hesaplaşma başladı! 'Kurtuluş savaşı'nı ilan ettiler
Başlık ResmiMekke ve Medine'yi hedef almışlardı: Yemen'de büyük hesaplaşma başladı! 'Kurtuluş savaşı'nı ilan ettiler

Daha önce Mekke ve Medine yönüne attıkları füzelerle kutsal toprakları hedef alan ve tüm İslam dünyasını ayağa kaldıran Husilere karşı harekete geçildi. Yemen ordusu, ülkede kontrolü yeniden sağlamak, darbeyi tamamen bitirmek ve devlet kurumlarını ayağa kaldırmak amacıyla geniş kapsamlı bir "kurtuluş savaşı" başlatıldığını duyurdu.

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Kutsal mekanlara yönelik saldırıları ve bölgedeki kışkırtıcı eylemleriyle gündeme gelen Husilere karşı Yemen’de hesaplaşma günü geldi. Yemen Silahlı Kuvvetleri, ülkede devlet otoritesini yeniden kurmak ve darbecileri temizlemek adına dev bir askeri harekat ilan etti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Yemen'de başkent Sana'yı ve çeşitli kentleri elinde bulunduran Husilere karşı verilen mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

Mekke ve Medine'yi hedef almışlardı: Yemen'de büyük hesaplaşma başladı! 'Kurtuluş savaşı'nı ilan ettiler
Başlık ResmiMekke ve Medine'yi hedef almışlardı: Yemen'de büyük hesaplaşma başladı! 'Kurtuluş savaşı'nı ilan ettiler

KURTULUŞ SAVAŞI BAŞLATTILAR

Nezili, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi'nin talimatı doğrultusunda ülkedeki darbenin sonlandırılması, devlet kurumlarının yeniden tesisi, halkın çektiği sıkıntıların giderilmesi ve Yemenlilerin egemenliğin yalnızca halka ait olduğu bir ülkede yaşama hakkı için "kurtuluş savaşı" başlattıklarını belirtti.

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HEDEF KONTROLÜ YENİDEN ELE ALMAK

Sözcü, söz konusu savaşla devletin tüm topraklarının yeniden kontrol altına alınması, ulusal egemenliğin tamamen tesis edilmesi, Husilerin elindeki bölgelerde darbenin tüm izlerinin silinmesinin hedeflendiğini söyledi.

Mekke ve Medine'yi hedef almışlardı: Yemen'de büyük hesaplaşma başladı! 'Kurtuluş savaşı'nı ilan ettiler
Başlık ResmiMekke ve Medine'yi hedef almışlardı: Yemen'de büyük hesaplaşma başladı! 'Kurtuluş savaşı'nı ilan ettiler

Yemen ordusunun, "isyancı Husilerin terör yuvalarına" doğru kararlılık ve azimle ilerlediğini vurgulayan Nezili, Yemen halkına, ülke tarihinin bu kritik aşamasında orduya destek olma çağrısında bulundu.

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"ZARARLARI BÖLGE SINIRLARINI AŞTI"

Husilerin verdiği zararın Yemen'in sınırlarını aşarak bölgesel ve uluslararası alana da yayıldığına dikkati çeken Nezili, bu ulusal mücadelenin ayrıca Yemen'in Arap dünyasındaki konumunu yeniden kazanması için köprü niteliğinde olduğunu ifade etti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, bugün devlet televizyonunda yayımlanan videosunda Husilerin kontrolündeki yerleri geri almak için geniş kapsamlı askeri operasyon başlattıklarını açıklamıştı.

Mekke ve Medine'yi hedef almışlardı: Yemen'de büyük hesaplaşma başladı! 'Kurtuluş savaşı'nı ilan ettiler
Başlık ResmiMekke ve Medine'yi hedef almışlardı: Yemen'de büyük hesaplaşma başladı! 'Kurtuluş savaşı'nı ilan ettiler
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BÖLGEDEKİ SON GELİŞMELER

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Mekke ve Medine'yi hedef almışlardı: Yemen'de büyük hesaplaşma başladı! 'Kurtuluş savaşı'nı ilan ettiler
Başlık ResmiMekke ve Medine'yi hedef almışlardı: Yemen'de büyük hesaplaşma başladı! 'Kurtuluş savaşı'nı ilan ettiler

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasında temmuz ayında şiddetlenmeye başlayan çatışmalarda son dönemde artış yaşanıyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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