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Merz'den 65 yıllık 'Türk göçü' mesajı: Almanya'nın kültürünü şekillendirdiler

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Merz'den 65 yıllık 'Türk göçü' mesajı: Almanya'nın kültürünü şekillendirdiler
Başlık ResmiMerzden 65 yıllık Türk göçü mesajı: Almanyanın kültürünü şekillendirdiler

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'den gelen göçün ülkesini kültürel, ekonomik ve bilimsel açıdan zenginleştirdiğini belirterek, Türk işçilerin Almanya'nın refahına önemli katkılar sunduğunu söyledi. İş Gücü Anlaşması'nın 65. yıl dönümünde konuşan Merz, ülkede artan yabancı düşmanlığına karşı uyarıda bulundu.

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'den Almanya'ya gerçekleşen göçün ülkeyi kültürel, ekonomik ve bilimsel açıdan zenginleştirdiğini belirterek, Türk işçilerin Almanya'nın bugünkü refahının oluşmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Alman hükümetinin düzenlediği “65 Yıl Ortak Tarih - Almanya-Türkiye İş Gücü Anlaşması'nın Yıl Dönümü” etkinliğinde konuşan Merz, ilk nesil Türk işçilerin zorlu hayat koşullarını anlattı.

Merzden 65 yıllık Türk göçü mesajı: Almanyanın kültürünü şekillendirdiler
Başlık ResmiMerzden 65 yıllık Türk göçü mesajı: Almanyanın kültürünü şekillendirdiler

"REFAHIN ALTYAPISINI ONLAR OLUŞTURDULAR"

İlk gelen işçilerin iki yıl sonra ülkelerine döneceklerini düşündüklerini belirten Merz, 1961-1973 yılları arasında Almanya'ya gelenlerin yaklaşık yarısının Türkiye'ye geri döndüğünü, diğer yarısının ise ülkede kaldığını ifade etti. Ailelerini Almanya'ya getiren işçilerin zamanla göçmenlere dönüştüğünü kaydeden Merz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türk misafir işçiler, ülkemizin endüstriyel yapısının oluşmasına katkıda bulundular. Ruhr Bölgesi, ilk nesil olmasaydı bu kadar zengin ve muhteşem hale gelemezdi. Bugün içinde yaşadığımız refahın altyapısını onlar oluşturdular. Çoğu zaman olağanüstü bir çalışkanlıkla.”

Türk göçünün Almanya'nın kültürel yapısını da derinden etkilediğini vurgulayan Merz, “Almanya'nın kültürel yüzünü derinden şekillendirdiler. Ve bugüne kadar da şekillendirmeye devam ediyorlar” dedi.

Merz, konuşmasında yazar Aras Ören ve Deniz Utlu, yönetmen Fatih Akın, futbolcu İlkay Gündoğan ile bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi başarı hikâyelerine örnek gösterdi.

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MERZ'DEN YABANCI DÜŞMANLIĞI UYARISI

Türk göçünün 65 yıllık tarihinin yalnızca başarılı entegrasyon örneklerinden oluşmadığını belirten Merz, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadelenin de bu tarihin bir parçası olduğunu söyledi.

Almanya'da yabancı düşmanlığının azalmadığını, aksine arttığını ifade eden Merz, bu korkunun ideolojik amaçlarla yeniden istismar edildiğini dile getirdi. “Geri göç” kavramını da eleştiren Merz, bu kavramın arkasında son 65 yılda birlikte inşa edilen modern Almanya'ya yönelik bir saldırı bulunduğunu savundu.

Almanya'da yaşayan herkesin kökeni ve ten rengi ne olursa olsun değer görmesi gerektiğini vurgulayan Merz, “Ülkemizde herkes, ten rengi veya ebeveynlerinin kökeni ne olursa olsun, değer görmelidir” ifadelerini kullandı.

Buna rağmen Türk göçünün ilk neslinden birçok kişinin, çocuklarının ve torunlarının tüm çabalarına karşın yabancı muamelesi görmeye devam ettiğine dikkat çeken Merz, yabancı düşmanlığının özgür bir toplum için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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