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    Metroda korkunç olay, bir yumrukla raylara düştü trenin altında kaldı

    ABD’de metroda iki şahsın yumruk yumruğa başlayan kavgası ölümle bitti. Korku dolu anları çevredeki insanlar telefonlarıyla kaydetti.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD'de Perşembe akşamı Pennsylvania Üniversitesi ile Drexel Üniversitesi kampüsleri arasında bulunan Philly Üniversitesi Şehir bölgesindeki 34. Cadde İstasyonunda sonu ölümle biten bir kavga yaşandı.

    Philadelphia şehrinde bir adam tartıştığı kişinin yumruğu ile raylara düştü. Düştüğü sırada trenin gelmesiyle birlikte adam hayatını kaybetti.

    Metroda korkunç olay, bir yumrukla raylara düştü trenin altında kaldı

    OLAYI GÖRENLER ÇIPLIK ATTI

    Çevrede bulunanlar tarafından cep telefonlarıyla çekilen görüntülerde, metro istasyonunda iki adamın kavga ettiği anlardan başlıyor.

    Videonun devamında ise adamlardan biririnin tren hemen gelmeden önce diğer adama yumruk atarak raylara düşürdüğü görülüyor.

    Metroda korkunç olay, bir yumrukla raylara düştü trenin altında kaldı

    Olayın yaşandığını gören vatandaşlar çığlık atmaya başlıyor ve trenin altında cesedini aramak için koşuyor.

    Polis, yumruk atan adamın bir sonraki durakta tutuklandığını ve yaşananların cinayet olarak araştırıldığını söyledi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AbdMetroKavga
    Haberler > Dünya > Metroda korkunç olay, bir yumrukla raylara düştü trenin altında kaldı
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