Metroda korkunç olay, bir yumrukla raylara düştü trenin altında kaldı

5 Ocak 2024 15:20 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 15:21

ABD'de Perşembe akşamı Pennsylvania Üniversitesi ile Drexel Üniversitesi kampüsleri arasında bulunan Philly Üniversitesi Şehir bölgesindeki 34. Cadde İstasyonunda sonu ölümle biten bir kavga yaşandı.

Philadelphia şehrinde bir adam tartıştığı kişinin yumruğu ile raylara düştü. Düştüğü sırada trenin gelmesiyle birlikte adam hayatını kaybetti.





OLAYI GÖRENLER ÇIPLIK ATTI

Çevrede bulunanlar tarafından cep telefonlarıyla çekilen görüntülerde, metro istasyonunda iki adamın kavga ettiği anlardan başlıyor.

Videonun devamında ise adamlardan biririnin tren hemen gelmeden önce diğer adama yumruk atarak raylara düşürdüğü görülüyor.

Olayın yaşandığını gören vatandaşlar çığlık atmaya başlıyor ve trenin altında cesedini aramak için koşuyor.

Polis, yumruk atan adamın bir sonraki durakta tutuklandığını ve yaşananların cinayet olarak araştırıldığını söyledi.