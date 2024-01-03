Metrobüs yolundaki köprü ayağı gündem oldu! İBB'den tartışma çıkaran görüntülere açıklama geldi

3 Ocak 2024 18:11 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 18:25

Kazalar, arızlar ile gündemden düşmeyen metrobüsler bu kez köprü ayağı ile tartışmalara yol açtı. İstanbul Küçükçekmece’deki Beşyol metrobüs istasyonunda, yapımına başlanan yeni üst geçidi tutan ayağın, metrobüs yoluna yapılması sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açıklama yaptı.

YENİ ÜST GEÇİT PERON ALANINDA KALACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Küçükçekmece'de tartışmalara neden olan metrobüs yoluna konulan yeni üst geçit ayağının, proje tamamlandığında peron alanı içerisinde kalacağını bildirdi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, belediyenin Küçükçekmece durağında 70 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde yeni üst geçit inşa edildiği belirtildi.

Yeni projeyle birlikte metrobüs istasyonunun genişleyeceği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Metrobüs güzergahı, D-100 kara yolu ve yan yol 450 metre uzunluğunda Edirne istikameti yönünde kuzey tarafa doğru ötelenecek. İş kapsamında kuzey yan yol yanındaki Şehit Özgür Güven Caddesi'nde 132 metre uzunluğunda kuyu temel ve istinat duvarı imalatı yapılarak yol genişlemesi yapıldı. Mevcut metrobüs yolunda bulunan yeni üst geçit ayağı, proje tamamlandığında peron alanı içerisinde kalacak."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İBB, Beşyol metrobüs durağının yaya üst geçidinin ve merdivenlerinin yolcu kapasitesine göre yetersiz olması gerekçesiyle 3 Kasım 2023'te yeni yaya üst geçit çalışmalarına başladı.

Çalışmalarda, yaya üst geçit ayağının metrobüs yoluna konulması nedeniyle otobüslerin metrobüs yolundan ayrılıp dubalarla ayrılmış D-100 kara yolundan gitmesi sosyal medyada eleştirilere neden olmuştu.