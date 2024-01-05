New York'ta 2 metro çarpıştı, çok sayıda yaralı var

5 Ocak 2024 09:45 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 09:46

Dünyanın en eski metro ağlarından olan New York metrosunda korkutan bir kaza meydana geldi. 500 kadar yolcu taşıyarak kuzeye doğru ilerleyen metro treni, devre dışı bırakılmış başka bir trenle çarpıştı ve her iki tren de çarpışma sonrası raydan çıktı.

Yetkililer, istasyondan tamamen çıkmayan yolcu treninin istasyon platformu üzerinden tahliye edildiğini söyledi ve 24 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

"BUNUN TEMELİNE İNECEĞİZ"

Toplu taşıma işletmecisi MTA'nın New York City Başkanı Richard Davey, kazanın ekipmanla ilgili olduğunu gösteren hiçbir şey olmadığını ve buna neden olabilecek insan faktörlerini araştırdıklarını söyledi.

Davey, birisinin bir dizi acil durdurma kablosunu çekmesi ve işçilerin fren kablolarını sıfırlamak için gemide olması nedeniyle hizmet dışı kalan trenin sıkışıp kaldığını söyledi. Basın toplantısı düzenleyen Davey, "Neyse ki ciddi bir yaralanma olmadı. Elbette iki trenin birbirine çarpmaması gerekiyor. Bunun temeline ineceğiz" dedi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

"İNSANLARIN EŞYALARI TRENİN ÜZERİNDEN UÇTU"

Ulaştırma yetkilileri, tren ekspres hattan geçerken, sıkışan trenin bilinmeyen bir nedenle tekrar hareket etmeye başladığını ve öndeki iki vagonun birbirine çarparak her ikisinin de raydan çıkmasına neden olduğunu söyledi.

Brooklyn'e evine gitmekte olan 19 yaşındaki Evelyn Aguilar, New York Daily News'e "Gerçekten çok korkutucuydu" dedi. "İnsanların eşyaları trenin üzerinden uçtu. Başım kapının camına çarptı. (Sonra) başımı direğe çarptım" ifadeleriyle korku dolu anları anlattı.

YAŞLANAN METRO SİSTEMİ SORUNLARLA BOĞUŞUYOR

Yaşlanan New York City metro sistemi son yıllarda elektrik kesintileri, sinyal sorunları ve diğer arızalarla boğuşuyor. MTA, son yıllarda kısmen pandemiden bu yana düşük yolcu sayısı ve gelirlerden kaynaklanan bir mali krizle karşı karşıya, ancak eyaletin en son bütçesi kurumun hesaplarını dengelemesine yardımcı oldu.

MTA, çarpışmanın Manhattan'ın büyük bölümünde 1, 2 ve 3 numaralı hatların hizmet dışı kaldığını söyledi. Yetkililer, ekiplerin perşembe gecesi rayları temizlemek için çalıştığını ve Cuma sabahı işe gidiş geliş saatine kadar hizmetin yeniden başlamasını umduklarını, ancak bunun garanti edilmediğini söyledi.