Microsoft çöktü, havuzda facianın eşiğinden dönüldü! 15 yaralı var

Almanya'da bir eğlence parkının otelinde yaşanan havuz skandalı, Microsoft kaynaklı küresel sistem arızasının beklenmedik bir sonucunu ortaya çıkardı. Otomatik klor sisteminin gönderdiği uyarı e-postaları kesinti nedeniyle yetkililere ulaşmayınca havuzdaki klor seviyesi tehlikeli boyuta çıktı. Olayda 15 kişi yaralanırken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Brühl kentinde bulunan Phantasialand eğlence parkının otelinde yaşanan olay, teknoloji sistemlerindeki bir aksaklığın nasıl ciddi sonuçlara yol açabileceğini gözler önüne serdi. Otelin yüzme havuzunda klor seviyesinin aşırı yükselmesi nedeniyle 15 kişi yaralandı. Olayın, dünya genelinde yaşanan Microsoft kesintisiyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Phantasialand yönetimi, Alman yayın kuruluşu WDR'ye yaptığı açıklamada, cuma günü meydana gelen olayın nedeninin Microsoft kaynaklı sistem arızası olduğunu doğruladı. Kesinti nedeniyle Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Outlook e-posta hizmetinin de aksadığı bildirildi.

KLOR UYARILARI E-POSTA NEDENİYLE GÖRÜLEMEDİ

Alman Bild gazetesinin haberine göre; otelin yüzme havuzunda suyun klor seviyesini otomatik olarak ayarlayan bir dozajlama sistemi bulunuyordu. Sistem, klor miktarının belirlenen normal değerlerin dışına çıkması halinde yetkililere e-posta yoluyla uyarı gönderiyordu.

Ancak Microsoft kesintisi nedeniyle cuma günü gönderilen uyarı mesajları otel yönetimine ulaşmadı. Böylece havuzdaki klor seviyesindeki tehlikeli yükseliş zamanında fark edilemedi.

15 KİŞİ YARALANDI, 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Havuzu kullanan ziyaretçiler, yüzmenin ardından solunum yollarında tahriş ve mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başladı. Olayda toplam 15 kişi yaralanırken, bunlardan 4'ünün tedavi için hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Yaşananların ardından otelin yüzme havuzu geçici olarak kullanıma kapatıldı. Havuzdaki suyun tamamen boşaltılarak yenilenmesinin ardından gerekli işlemler tamamlandı ve havuz yeniden ziyaretçilerin kullanımına açıldı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: HABER MERKEZİ

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