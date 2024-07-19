Microsoft sisteminin çökmesinin nedeni siber saldırı mı? Dünyayı sallayan iddiada gözler Çin'e çevrildi

Microsoft'taki kriz dünyanın birçok noktasında havayolu şirketleri başta olmak üzere, bankacılık ve medya sektörlerini derinden etkiledi. Dünya basınını şoke eden bir haberde, Çin merkezli korsan grubun siber saldırısından dolayı Microsoft'un sisteminin çöktüğü iddia edildi. Microsoft ve CrowdStrike ise yaşanan aksaklığın sistemsel çöküntü olduğunu açıkladı.

Microsoft'taki sistem çökmesi dünya genelinde büyük bir krize neden oldu. Türkiye, ABD, Almanya, İspanya, İngiltere ve Fransa gibi dünyanın öncü ülkelerini de etkileyen sistem çökmesinde, banka, havayolu şirketleri ve medya kuruluşlarında aksaklıklar yaşandı.

MİCROSOFT'TAKİ SİSTEM ÇÖKMESİ SİBER SALDIRIDAN DOLAYI MI?

Küresel çöküntü, çok sayıda havalimanındaki uçuşların iptal edilmesine neden oldu. Bakanlarda işlemler yapılamadı, İngiltere'nin ünlü TV kanallarının yayını durdu.

Akıllara ilk gelen, 'Microsoft'a siber saldırı' oldu. Bilişim uzmanları sosyal medya üzerinden dünyanın artık siber savaşlara hazırlıklı olması gerektiğini savundu.

ÇİN MERKEZLİ APT 41 İDDİASI: SİBER SALDIRI YAPTILAR

TheHackerNews adlı haber sitesi, Microsoft'ta yaşanan kriz hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Söz konusu haberde, dünyayı durduran sistem çökmesinin asıl nedeninin siber saldırı olduğu belirtildi.

Dünya gündemine bomba gibi düşen haberde, Çin merkezli "Apt 41" isimli bilgisayar korsanları tarafından siber saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi.

Yapılan saldırıyla sistemin çöktüğü ve oluşan ortamda korsanların Türkiye, İtalya, İspanya, Tayvan ve Tayland'daki birçok kurumu hedef aldıkları ifade edildi.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, küresel Microsoft krizi hakkında açıklamalarda bulundu. Soruna Türkiye tarafından kısa sürede müdahale edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Siber saldırı kaynaklı olmadığını tespit ettik. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için 7/24 çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemen müdahaleyle birlikte aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat için sorun vatandaşı etkiler durumdan çıkmış olur." şeklinde konuştu.

Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır." denildi.

BTK'dan yapılan açıklamada ise, "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME’lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz." denildi.

CROWDSTRİKE RESMEN DUYURDU: SİBER SALDIRI VAR MI?

CrowdStrike CEO'su George Kurtz, küresel iletişim kesintisine ilişkin yaptığı yeni açıklamada siber saldırı olmadığını sorunun tespit edildiğini bildirdi.

Kurtz konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değil. Sorun tespit ve izole edilmiş ve bir düzeltme tanımlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

MICROSOFT'TAN "SORUN ÇÖZÜLDÜ" AÇIKLAMASI

Microsoft 365 tarafından yapılan açıklamada, sorunun siber saldırı değil sistemden kaynaklandığını duyurdu.

Firma'nın resmi duyurusunda, "Sorunun altında yatan neden düzeltildi ve birkaç Microsoft 365 uygulaması ve hizmeti tam işlevselliğe geri yüklendi. Kalan etki bazı uygulama ve hizmetlerde sürüyor." denildi.