Milletlerarası Hukuk Uzmanı Erkiner: Lahey dosyasına Madleen giriyor

“İsrail’in deniz ablukası hem gayrimeşru hem uluslararası hukuka aykırı. Orada kullanılan kimyasal silahlar ceza mahkemesindeki yargılamaya delil olacaktır.”

YEŞİM ERASLAN ANKARA - İtalya’dan Gazze’ye yardım maksadıyla yola çıkan ve aralarında aktivistlerin de bulunduğu “Madleen” adlı gemiye düzenlenen “korsan” baskını gazetemize değerlendiren Milletler Arası Hukuk Uzmanı Doçent Dr. Hakan Erkiner, İsrail’in gerçekleştirdiği baskının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Söz konusu baskının Uluslararası Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama dosyasına delil olarak gireceğini belirten Erkiner “İsrail’in uluslararası sulardaki bir gemiye müdahale etmesi, içindeki insanları rehin alması uluslararası hukuka aykırı. İsrail’in deniz ablukası gayrimeşrudur. Sadece uluslararası hukuk yönünden değil ceza hukuku yönünden de hakkı yok. İsrail, ‘biz terörizmle mücadele ediyoruz’ adı altında kendini haklı göstermeye çalışıyor ve hak gaspında bulunuyor. Dolayısıyla Gazze’ye uyguladığı ablukayı denizde de sürdürmek istiyor, insani yardımları engellemek için kendine yeni yollar oluşturuyor. Ancak şu bir gerçek ki İsrail’in saldırdığı Gazze halkını vatanını savunuyor, işgale karşı direniyor” dedi.

KİMYASAL SİLAH SUÇ

Kimyasal silah kullanmanın uluslararası hukukta karşılığının suç olduğunu kaydeden Erkiner, şunları kaydetti: Orada kullanılan kimyasal silahlar ceza mahkemesindeki yargılamaya delil olacaktır. Olayın bir de işkence boyutu var, insanlara zorla yaptırılan her şey dosyaya işkence olarak girecektir. İsrail, 15 yıl önce Mavi Marmara’daki insanları öldürmekten çekinmedi. Bu baskında öldürmeye kalkışmadılar ama bundan sonra yapmayacaklarının garantisi yok. Yarın onlarca, yüzlerce gemi yardım için yola çıktığında ne olacak. İsrail, paniklerse yine öldürür, öldürmekten çekinmeyen bir devlet var karşımızda.

ORTALIK BARBARLARA KALDI

İsrail ve onu destekleyenlere, uluslararası hukuk kurallarının bir anlam ifade etmediğine dikkat çeken Erkiner “Bizler uluslararası hukuk kaidelerini söylediğimiz zaman İsrail karşımıza ‘ben kendimi savunuyorum’ argümanı ile çıkıyor. İsrail’in ileri sürdüğü argümanların hepsi gayrimeşru. Sömürgeciliğin, soykırımların, katliamların haklı olma imkânı yok.

Cenevre Hukuku ve uluslararası düzenlemeler insancıl hukuktur. Buralarda hangi silahların kullanılmayacağı açıkça yazar. Kullanılmayacak silahlar arasında kimyasallar da vardır. Bunları kullanmak savaş suçu teşkil eder. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin’de, Gazze’de işlenen suçlar açısından yetkili olduğunu duyurdu. Mahkemeyi yetkisizleştirmek için gayri hukuki mücadeleye başladılar. Savcıyı istifaya zorladılar. Ancak şu bir gerçek ki hukuk bir kişiden ibaret değildir, o savcı gider, başka bir savcı gelir. İsrail’in barbarlığına karşı medeniyetin enstrümanı olan uluslararası hukukun elinde silahlı güç yok. O, olmayınca da ortalık barbarlığa kalıyor” diye konuştu.