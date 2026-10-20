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Mısır'da katliam gibi kaza! Otobüs parçalandı, çok sayıda ölü ve yaralı var

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Mısır'da katliam gibi kaza! Otobüs parçalandı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Başlık ResmiMısırda katliam gibi kaza! Otobüs parçalandı, çok sayıda ölü ve yaralı var "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Mısır'ın kuzeyinde bir turist otobüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı bildirildi. Otobüsün çarpmanın şiddetiyle parçalandığı aktarılırken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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Yerel medyada yer alan haberlere göre, Said'den gelen yolcu otobüsü, Mısır'ın Feyyum vilayetindeki Tamiye bölgesinde Batı Asyut yolu üzerinde park halindeki bir tıra çarptı.

13 KİŞİ CAN VERDİ, OTOBÜS PARÇALANDI

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı ifade edildi. Turist otobüsünün, kazanın şiddetiyle parçalandığı aktarıldı.

Kaynak: Al Arabiya
Başlık ResmiKaynak: Al Arabiya

Trafik ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, otobüs şoförünün seyir halinde iken uyuyakalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Olayın ardından bölgeye ambulansların sevk edildiği, yaralıların hastanelere, hayatını kaybedenlerin ise morga nakledildiği belirtildi. Savcılığın olay yeri incelemesi ve soruşturma işlemlerini tamamlamasının ardından Trafik Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler de enkazının kaldırılması ve trafik akışının yeniden sağlanması için kaza yerine sevk edildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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