Moskova'da 2 Rus muhafıza silahlı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

9 Aralık 2023 17:18 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 17:21

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rosgvardiya'dan yapılan açıklamada, "Rosgvardiya içişleri organlarının iki görevlisine yapılan saldırıyla ilgili olarak bir inceleme yürütülüyor. Şüpheli gözaltına alındı. Askerlere tıbbi bakım yapıldı, sağlıkları tehdit altında değil" denildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Moskova Devlet Soruşturma Komitesi olayından ardından saldırganın gözlatına alındığını kaydederek, "cinayete teşebbüs" suçundan dava açıldığını bildirdi. Açıklamada, "Şu anda şüpheli gözaltına alındı, onunla birlikte soruşturma işlemleri yürütülüyor" ifadeleri yer aldı.

RUSYA, SEÇİME HAZIRLANIYOR

Rus lider Putin, törenin ardından Altın Yıldız madalyası alan Yarbay Artyom Zhoga ile yaptığı kısa görüşmede 2024 seçimlerinde tekrar aday olacağını duyurdu. Zhoga ise, "Yeniden adaylık için talebimize karşılık vermenizden dolayı çok memnunuz. Bütün Rusya sizi destekliyor" dedi.