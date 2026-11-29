İran'ın, ABD güçlerine yönelik askeri operasyonlarda Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Starlink uydu internet sistemini kullandığı öne sürüldü. İran'ın bu hamlesini öğrenen Musk'ın ise öfkeden deliye döndüğü iddia edildi.

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Washington Post (WP) gazetesinin şirket içi görüşmelere vakıf kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılar düzenlemeye başlamasının ardından mart ayının ilk haftasında Musk, Starlink'in hem İran hem de ABD ordusu tarafından izinsiz kullanıldığını öğrendi.

Musk'ı çileden çıkaran Starlink krizi! İran'ın gizli hamlesi ortaya çıktı

MUSK DELİYE DÖNDÜ

Musk, İran'ın ABD güçlerine karşı yürüttüğü askeri operasyonlarda Starlink'ten yararlandığını öğrenmesinin ardından öfkelendi. Operasyonlar hakkında bilgi sahibi dört kaynak da İran'ın sistemi askeri amaçlarla kullandığını doğruladı.

Kaynaklar, İran'ın Starlink'i askeri birliklerin komuta ve kontrolünü sağlamak ve tek yönlü saldırı İHA'larını yönetmek amacıyla kullandığına ilişkin bilgilerin, yaz aylarında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sunulan gizli bir raporda yer aldığını belirtti.

Musk'ı çileden çıkaran Starlink krizi! İran'ın gizli hamlesi ortaya çıktı

İran'ın, ABD güçlerinin geleneksel iletişim sistemlerini etkisiz hale getirmeye odaklanması üzerine Starlink'i alternatif bir haberleşme aracı olarak kullandığını iddia eden kaynaklar ayrıca, ABD ordusunun Starshield sistemini de tek yönlü saldırı İHA'larında kullandığını ancak hava araçları için gerekli abonelik yerine daha ucuz olan kara kullanım planına ödeme yaptığını ileri sürdü.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kingsley Wilson, WP'ye yaptığı açıklamada, bakanlığın bu konuda CENTCOM tarafından hazırlanmış bir raporun varlığından haberdar olmadığını savundu. Wilson, İran'ın Starlink'i askeri operasyonlarında kullanıp kullanmadığına ilişkin soruları da cevaplamadı.

Musk'ı çileden çıkaran Starlink krizi! İran'ın gizli hamlesi ortaya çıktı

Elon Musk, 1 Mart'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda kullandığı LUCAS tipi İHA'larda Starlink terminali bulunduğuna ilişkin paylaşıma cevap vererek, ticari Starlink terminallerinin silah sistemlerinde kullanılmasının hizmet koşullarını ihlal ettiğini belirtmişti. Musk, bu durumun tespit edilmesi halinde hizmetin durdurulduğunu ifade etmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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