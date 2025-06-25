NATO kararı sonrası dünya liderleri konuştu! Türkiye'ye özel teşekkür

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz , yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolü için teşekkür ettiğini belirtti. Merz ayrıca, Trump ile de görüşerek Rusya’ya karşı daha sert yaptırımlar uygulanması için lobi yaptığını açıkladı.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan %5 savunma harcama taahhüdü kararı, zirve sonrası dünya liderlerinin dikkat çeken açıklamalarına sahne oldu.

Türkiye’ye yönelik özel teşekkür dikkat çekerken, ABD'nin NATO’ya bağlılığı yeniden vurgulandı, Ukrayna’ya verilen destek teyit edildi.

KAPANIŞ KONUŞMASINI RUTTE YAPTI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ittifakın 5. maddesine olan bağlılığıyla ilgili süren tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Rutte, bazı gazeteciler ve siyasetçilerin konuyla ilgili endişelerini sürdürmesini "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi. “ABD tamamen 5. maddeye bağlı. Bunu kaç kez söylemelerini istiyoruz?” diyerek kolektif savunma maddesine dair şüphelerin yersiz olduğunu savundu.

"ABD TAMAMEN NATO'YA BAĞLI"

Mark Rutte, "Gazetecileri ve politikacıları endişelenmeyi bırakmaya çağırıyorum. ABD tamamen NATO’ya bağlı" ifadeleriyle ittifak içindeki güven vurgusunu yineledi.

"TRUMP İYİ BİR ARKADAŞ"

Daha önce Başkan Trump'a yönelik övgülerde bulunduğu hatırlatılan Rutte, bu tutumunu savunarak "Bu biraz zevk meselesi ama bence o iyi bir arkadaş" dedi. Rutte, Trump’ın İran konusunda askeri harcamaları artırma çağrılarının ve nükleer silah edinilmesini önleme çabalarının, "kararlı eylem" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

RUTTE: "PUTİN'E GÜVENMİYORUM"

Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik güven eksikliğini dile getirerek, “Putin’e güvenmiyorum ve bu zirvenin sonuçlarından memnun olmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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"MÜCADELEDE YANINDAYIZ, BARIŞTA DA YANINDA OLACAĞIZ"

Rutte, Ukrayna’nın NATO’ya üyelik sürecine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız, Ukrayna’yı bugün mücadelede tutmaktır, böylece gelecekte kalıcı bir barışın tadını çıkarabilir. Ukrayna’nın barış arayışında yanındayız ve Ukrayna’yı NATO üyeliğine yönelik geri dönülmez yolunda desteklemeye devam edeceğiz."

MERZ: ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİM

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz , yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolü için teşekkür ettiğini belirtti. Merz ayrıca, Trump ile de görüşerek Rusya’ya karşı daha sert yaptırımlar uygulanması için lobi yaptığını açıkladı.

TRUMP-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna’daki savaşın gidişatı ve NATO desteği masaya yatırıldı. Trump, kapalı oturumda yaptığı konuşmada, "Ukrayna’daki durum tamamen kontrolden çıktı, bu konuda bir şeyler yapılmalı" dedi.

Zelenskiy 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi

"UKRAYNA'DAKİ DURUM TAMAMEN KONTROLDEN ÇIKTI"

Trump, Ukrayna’daki savaşın artık "tamamen kontrolden çıktığını" belirtti. Edinilen bilgilere göre Trump, "Bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini" vurguladı.

MERZ: TRUMP NATO'YA BAĞLILIĞINI AÇIKÇA GÖSTERDİ

Friedrich Merz, zirveye ilişkin değerlendirmelerinde, Trump’ın NATO’nun 5. maddesine olan bağlılığını açıkça ifade ettiğini vurgulayarak, “Bu zirvede çok net şekilde dile getirdi” ifadelerini kullandı.

DÜNYA LİDERLERİNDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise "Tüm liderler Ukrayna’nın desteğe ihtiyacı olduğu konusunda hemfikir.” dedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: “Savunma kabiliyeti hedeflerini tutturmak için %2,1’lik GSYİH harcaması öngörüyoruz. Ancak yarınki AB Konseyi toplantısında daha fazla ortak üretim ve alım konularını tartışmak istiyoruz.” yorumunda bulundu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni: “ABD’nin %10’luk gümrük tarifesi, İtalyan firmaları üzerinde büyük bir etki oluşturmayacaktır” şeklinde konuştu. Merz ayrıca, “İran ve İsrail arasındaki ateşkes başarılı olursa bu, Orta Doğu ve dünya için olumlu bir gelişme olur” ifadelerini kullandı.

BİR SONRAKİ ZİRVE TÜRKİYE'DE YAPILACAK

Zirve bildirgesinde 2026 NATO Zirvesi’nin Türkiye’de gerçekleştirileceği duyuruldu. Türkiye'nin ardından 2027 zirvesi Arnavutluk'ta yapılacak.