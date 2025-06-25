NATO Zirvesinde tarihi karar: Üyeler %5 savunma harcamasını kabul etti! Gelecek yıl zirve Türkiye'de olacak

Lahey’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde ittifak tarihine geçecek bir mutabakata imza atıldı. Üye ülkeler, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) %5’ini savunma harcamalarına ayırmayı kabul etti. Zirve sonunda açıklanan deklarasyonda, 2026 NATO Zirvesi'nin Türkiye'de düzenleneceği resmen duyuruldu.

NATO’nun Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlediği zirvede alınan kararlar ve kullanılan dil dikkat çekti. İttifakın 32 üyesi, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 5’inin savunma harcamalarına ayrılması konusunda uzlaştı. Ancak bildirinin Rusya’ya karşı yumuşatılmış ifadeler içermesi ve Ukrayna’ya yönelik destek vurgusunun zayıflaması, başta doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere bazı üye devletlerde endişeye yol açtı.

TRUMP ETKİSİ: KISA BİLDİRİ, TEMKİNLİ DİL

Zirve bildirisinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın tavrı nedeniyle önceki yıllara kıyasla daha kısa ve temkinli bir dille hazırlandığı öne sürüldü. Bildiride, NATO’nun Madde 5 kapsamındaki kolektif savunmaya bağlılığını "ironik" ifadelerle yeniden teyit ettiği belirtildi.

Ayrıca metinde, Ukrayna’ya yönelik yardımın NATO üyelerinin savunma harcamaları hesaplamalarına dahil edileceği vurgulansa da, önceki zirvelerdeki kadar açık destek ifadeleri yer almadı.

YÜZDE 5 SAVUNMA HARCAMASI KARARI

NATO liderleri, Rusya tehdidine karşı 2025-2035 yılları arasında GSYH’nin yüzde 5’inin savunma ve güvenlikle ilgili harcamalara yönlendirilmesi konusunda uzlaştı.

LİDERLER ARASINDA DİPLOMATİK TRAFİK

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise Trump ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin barış sürecine dair temasların sürmesi açısından "kritik" olduğunu ifade etti.

NATO'DAN RUSYA VURGUSU HAFİFLEDİ

Geçtiğimiz yıl Washington’daki zirvede “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik tam ölçekli işgali” net bir şekilde vurgulanmışken, bu yılki bildiride bu ifadelere yer verilmemesi dikkat çekti. Ukrayna’ya verilen desteğin gerekçelendirilmemesi, savaşın parçaladığı ülkenin destekçileri arasında rahatsızlık oluşturdu.

Öte yandan Zirve öncesinde Lahey’de çevreciler ve Filistin destekçisi gruplar gösteriler düzenledi. Extinction Rebellion üyeleri, NATO zirvesine karşı otoyol kapatma girişiminde bulundu. Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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