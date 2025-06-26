Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'dan yurda döndü

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere kritik ikili temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinden İstanbul'a döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldığı ve ikili temaslarda bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinden İstanbul'a geldi.

ERDOĞAN NATO ZİRVESİNDEN YURDA GERİ DÖNDÜ

Özel uçak "TUR" ile Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.

ZİRVEDE ODAK NOKTASIYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde önemli temaslarda bulundu. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan ile ikili görüşmelerde bulundu.

TRUMP İLE SAMİMİ ANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump 6 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

NATO Liderleri Aile fotoğrafında samimi pozlar verdi. Yan yana gelen iki lider fotoğraf çekimi öncesi birbirleriyle tokalaştı.

Erdoğan ve Trump, yemek masasında da karşılıklı oturdu.