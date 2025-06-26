Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'dan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'dan yurda döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda&#039;dan yurda döndü
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere kritik ikili temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinden İstanbul'a döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldığı ve ikili temaslarda bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinden İstanbul'a geldi.

ERDOĞAN NATO ZİRVESİNDEN YURDA GERİ DÖNDÜ

Özel uçak "TUR" ile Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'dan yurda döndü - 1. Resim

ZİRVEDE ODAK NOKTASIYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde önemli temaslarda bulundu. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan ile ikili görüşmelerde bulundu.

TRUMP İLE SAMİMİ ANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump 6 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'dan yurda döndü - 2. Resim

NATO Liderleri Aile fotoğrafında samimi pozlar verdi. Yan yana gelen iki lider fotoğraf çekimi öncesi birbirleriyle tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'dan yurda döndü - 3. Resim

Erdoğan ve Trump, yemek masasında da karşılıklı oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'dan yurda döndü - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Marko Guduric Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı mı, hangi takıma gitti? Sporcudan açıklama geldiPolisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti'ye geçmesi gündemdeydi! CHP'li başkan Yasemin Fazlaca istifa etti - GündemCHP'li başkandan istifa kararıİstanbul'da hissedilen bir deprem oldu - Gündemİstanbul'da hissedilen bir deprem olduDev yük gemisi karaya oturdu: Ekipler seferber oldu - GündemDev yük gemisi karaya oturdu: Ekipler seferber olduİmamoğlu'nu CHP'den ihraç edecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak 'kayyım' sözleri - Gündemİmamoğlu'nu CHP'den ihraç edecek mi?40 yıl sonra ilk proje! Suriye'nin Türkiye ve Ürdün elektrik bağlantısı yeniden sağlanıyor - Gündem40 yıl sonra ilk proje!CAATSA yaptırımları kalkıyor! F-35'ler yakında Türkiye'ye gelecek - GündemF-35'ler yakında Türkiye'ye gelecek
Sonraki Haber Yükleniyor...