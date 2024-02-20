Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > Navalny'nin ailesi ile Kremlin gerilimi büyüyor! Suçlamalar 'asılsız ve kaba'

    Navalny'nin ailesi ile Kremlin gerilimi büyüyor! Suçlamalar 'asılsız ve kaba'

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Rusya, Aleksey Navalnıy, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Rus muhalif Navalny'nin ölümü sonrası Vladimir Putin'e yöneltilen suçlamalarla ilgili açıklama yapan Kremlin, "Rusya Devlet Başkanı'na yönelik suçlamalar asılsız ve kaba. Bu suçlamalar kanaatsiz, doğrulanmış değil" dedi.

    Rus muhalif Aleksey Navalny, cuma günü tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Navalny'nin ölümü tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, Batı ülkeleri yaptıkları açıklamalarda Putin'i suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise "Putin tarafından öldürüldüğü çok açık, tıpkı diğer binlercesi gibi" açıklamasını yaptı.

    Tüm bu suçlamaların ardından Kremlin'den yapılan ilk açıklamada Sözcü Dimitri Peskov, "Navalny'nin ölüm nedeniyle ilgili bilgimiz yok. Gerekli araştırmaları cezaevi yapıyor" dedi. Sonrasında ise Putin'e yöneltilen suçlamalarla ilgili açıklama geldi.

    "SUÇLAMALAR 'ASILSIZ' VE 'KABA'"

    Kremlin Sözcüsü Peskov, Navalny'nin cezaevindeki ölümüyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suçlamaların 'asılsız' ve 'kaba' olduğunu belirtti.

    Navalny'nin eşi Yuliya Navalnaya'nın, eşinin ölümünden Putin'i sorumlu tutmasına ilişkin soruyu cevaplayan Peskov, "Elbette, Rusya Devlet Başkanı'na yönelik suçlamalar asılsız ve kaba. Bu suçlamalar kanaatsiz, doğrulanmış değil" dedi.

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Navalny'nin ölümüyle ilgili şeffaf uluslararası soruşturmaya izin verilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, şu ifadeyi kullandı:

    "Özellikle Borrell'den bu tür talepleri kesinlikle kabul etmiyoruz."

    2021'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

    Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'da tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de Rusya'ya dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Navalny'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti ve Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny'i 'aşırılık yanlısı topluluk oluşturmak'tan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Lufthansa'nın yüzlerce uçuşu iptal edildi! Personeller greve gitti - DünyaLufthansa'nın yüzlerce uçuşu iptal edildi! Personeller greve gittiRusya'dan Ukrayna'ya sığınan ve İspanya'da öldürülen Rus pilot hakkında art arda açıklamalar - DünyaRusya'dan art arda açıklamalarNahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi açlık grevine başladı - DünyaNahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi açlık grevine başladıCezaevinde ölen Rus muhalif Navalny'nin cenazesinin taşındığı konvoydan ilk görüntüler - DünyaNavalny'nin cenazesinin taşındığı konvoydan ilk görüntülerGüney Kore'de sağlık sektörü zorda! Binlerce stajyer doktor istifa etti, çoğu greve gitti - DünyaGüney Kore'de doktorlar greve gittiİsrail'in hesap gününde gerçeği haykırdılar! 'Ölenler istatistik değil, Filistin halkının etten-kemikten kanlarıdır' - Dünyaİsrail'in yargı gününde gerçekleri haykırdılar!Savaştan kaçıp Ukrayna'ya sığınan Rus savaş pilotu, İspanya'da öldürüldü - DünyaUkrayna'ya sığınan Rus savaş pilotu, İspanya'da öldürüldüABD'de polisinden tepki çeken eylem! Filistin destekçilerini yerlerde sürüklediler - DünyaABD'de polisinden tepki çeken eylem!İsrail'in saldırıları bölge ekonomisini çıkmaza sürükledi! Alternatif rota maliyeti artırdı, kayıp yüzde 36'ya çıktı - DünyaAlternatif rota maliyeti artırdı, kayıp yüzde 36'ya çıktıKatliam hazırlıkları başladı, Refah’a ramazan ayında saldıracak - DünyaKatliam hazırlıkları başladı, Refah’a ramazan ayında saldıracak
    Sonraki Haber Yükleniyor...