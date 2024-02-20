Navalny'nin ailesi ile Kremlin gerilimi büyüyor! Suçlamalar 'asılsız ve kaba'

Rus muhalif Navalny'nin ölümü sonrası Vladimir Putin'e yöneltilen suçlamalarla ilgili açıklama yapan Kremlin, "Rusya Devlet Başkanı'na yönelik suçlamalar asılsız ve kaba. Bu suçlamalar kanaatsiz, doğrulanmış değil" dedi.

Rus muhalif Aleksey Navalny, cuma günü tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Navalny'nin ölümü tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, Batı ülkeleri yaptıkları açıklamalarda Putin'i suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise "Putin tarafından öldürüldüğü çok açık, tıpkı diğer binlercesi gibi" açıklamasını yaptı.

Tüm bu suçlamaların ardından Kremlin'den yapılan ilk açıklamada Sözcü Dimitri Peskov, "Navalny'nin ölüm nedeniyle ilgili bilgimiz yok. Gerekli araştırmaları cezaevi yapıyor" dedi. Sonrasında ise Putin'e yöneltilen suçlamalarla ilgili açıklama geldi.

"SUÇLAMALAR 'ASILSIZ' VE 'KABA'"

Kremlin Sözcüsü Peskov, Navalny'nin cezaevindeki ölümüyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suçlamaların 'asılsız' ve 'kaba' olduğunu belirtti.

Navalny'nin eşi Yuliya Navalnaya'nın, eşinin ölümünden Putin'i sorumlu tutmasına ilişkin soruyu cevaplayan Peskov, "Elbette, Rusya Devlet Başkanı'na yönelik suçlamalar asılsız ve kaba. Bu suçlamalar kanaatsiz, doğrulanmış değil" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Navalny'nin ölümüyle ilgili şeffaf uluslararası soruşturmaya izin verilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, şu ifadeyi kullandı:

"Özellikle Borrell'den bu tür talepleri kesinlikle kabul etmiyoruz."

2021'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'da tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de Rusya'ya dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Navalny'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti ve Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny'i 'aşırılık yanlısı topluluk oluşturmak'tan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.