Cezaevinde ölen Rus muhalif Navalny'nin cenazesinin taşındığı konvoydan ilk görüntüler

Cezaevinde ölen Rus muhalif Navalny'nin cenazesinin cezaevinden morga götürüldüğü anlara ait olduğu iddia edilen görüntüler Rus muhalif medya kuruluşları tarafından paylaşıldı. Rusya Soruşturma Komitesi, yaptığı son açıklamada Navalny'nin cenazesinin 14 gün daha teslim edilmeyeceğini söyledi.

Rusya’da muhalif lider Alexei Navalny’nin cuma günü tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından cenazesinin ailesine teslim edilmemesi şaibelere neden oldu.

İddiaların ardından Rus muhalif medya kuruluşları, Navalny'nin cenazesine ait olduğu iddia edilen ilk görüntüleri paylaştı. Görüntülerin Nalvany'nin cenazesinin Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki cezaevinden morga götürüldüğü anlara ait olduğu öne sürüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece kamera açısına konvoy halinde önce bir polis aracı, daha sonra sedan bir araç giriyor. İki araçtan sonra içinde Navany'nin cansız bedeni olduğu iddia edilen cezaevi minibüsü geçiş yapıyor ve arkasından yine bir polis aracı ilerliyor.

Nobel ödüllü Rus muhalif gazeteci Dmitry Muratov’a ait olan Novaya Gazeta, Navalny’nin cansız bedeninin Labytnangi'deki cezaevinden çıkarıldıktan sonra otopsi için Salekhard kentindeki Bölge Klinik Hastanesinin morguna götürüldüğünü belirtti.

NAVALNY'NİN CENAZESİ 14 GÜN DAHA TESLİM EDİLMEYECEK

Rusya Soruşturma Komitesi, Navalny’nin avukatları ve ailesiyle iletişime geçti. Navalny'nin basın sözcüsü Kira Yarmysh sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Müfettişler aileye ve avukatlara kimyasal incelemeler yapılacağını ve en az 14 gün daha cenazeyi teslim etmeyeceklerini söyledi” ifadelerini kullandı. Navalny’nin destekçileri cenazenin aileye teslim edilmesi için internetten imza kampanyası başlatırken, şu ana kadar 60 binden fazla kişinin imzası toplandı.

NE OLMUŞTU?

Rusya'da tutuklu olan ve geçtiğimiz aralık ayında 20 gün boyunca haber alınamayan muhalif avukat Alexei Navalny'nin Kuzey Kutbu'na yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir hapishanede olduğu açıklanmıştı. Navalny, resmi sosyal medya hesabından Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde yaşadığını belirterek kendisini Noel Baba'ya benzetmişti.

Navalny, 6 Aralık'ta tutuklu bulunduğu Rusya'da başka bir hapishaneye gönderilmiş ve avukatları Rus muhalifin yerini bilmediklerini açıklamıştı. Navalny, yaptığı açıklamada başka bir hapishaneye naklinin 20 gün sürdüğünü belirterek "Artık Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde yaşıyorum. Yamal'daki Kharp köyünde. En yakın kasabanın güzel adı Labytnangi'dir" demişti.

2021'DEN BU YANA TUTUKLUYDU

2021'den bu yana cezaevinde tutulan Navalny'ye, "aşırılık yanlısı örgüt kurmak, finanse etmek ve eylemde bulunmak" suçlamasıyla 19 yıl daha hapis cezası verilmişti. Navalny, söz konusu suçlamaları reddediyordu.

Navalny'nin sevk edildiği ceza kolonisi, başkent Moskova'nın yaklaşık 1900 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyordu. Bu tür hapishaneler Rusya'nın 'en tehlikeli' suçlularına ayrılıyor.

Navalny, Putin'in en önemli rakiplerinden biri olarak görülüyordu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ DUYURULMUŞTU

Rusya Federal Cezaevi Servisi, tutuklu Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalny'nin ölümü sonrası yaptığı ilk açıklamada hapishane servisinin Navalny'nin ölümüyle ilgili tüm kontrolleri yaptığını söylemişti. "Navalny'nin ölüm sebebi hakkında bilgi sahibi değiliz" diyen Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Navalny'nin ölümü hakkında bilgilendirildiğini aktarmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Navalny'nin ölümüyle ilgili adli inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Cenazesi aileye teslim edilmemişti. Navalny'nin Sözcüsü Kira Yarmış, ailenin Navalny'nin cansız bedenini morgda da görmediğini söylemişti. Yarmış'a göre Rusya Soruşturma Komitesi, Navalny'nin cenazesine dair çelişkili ifadeler paylaşıyor.

NAVALNY'NİN ÖLÜMÜ PUTİN'E MUHALİFLERİN ÖLÜMÜNÜ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Navalny'nin ölümü sonrası Putin'e muhalif olan insanların esrarengiz ölümleri yeniden gündem olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Putin'e karşı isyana girişen Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu özet jet düşmüştü. Özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Öte yandan zamanında devlet sırlarını İngiliz istihbaratına aktardığı öne sürülen Sergei Skripal ve kızı Yulia, Mart 2018'de İngiltere'de bir bankta baygın halde bulunmuştu. Noviçok ile zehirlendikleri açıklanan ikili, ölümün kıyısından dönmüştü.

Rusya'da Putin karşıtı yayınlar yapan Anna Politkovskaya ise 7 Ekim 2006'da Moskova'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Eski KGB ajanı ve Putin muhalifi Aleksender Litvinenko da 2006 yılında Londra'da güçlü bir radyoaktif izotop olan polonyum-210 karıştırılmış yeşil çay içtikten sonra hayatını kaybetmişti.

EŞİ NAVALNAYA: EŞİMİ PUTİN ÖLDÜRDÜ

Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya paylaştığı son videoda Navalny'nin ölümüne ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i işaret ederek, "Vladimir Putin, eşim Aleksei Navalny'yi öldürdü" demişti. Navalny'nin cesedinin aileye verilmemesinin nedeni olarak ölüme neden olan sinir gazının etkisinin kaybolmasının beklenmesini gösteren Navalnaya, "Putin'in bunu neden yaptığını biliyoruz. Bunu size yakında anlatacağız" diye konuşmuştu.