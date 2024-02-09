Netanyahu, Gazze'nin güneyinde katliama hazırlanıyor! Karanlık plan ortaya çıktı

İsrail-Hamas çatışması 5. ayına girerken, Gazze'de ateşkes umutları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'a saldırı emri vermesi ile son buldu. Katliam emrine tepkiler çığ gibi büyürken, Netanyahu'nun karanlık planı ortaya çıktı.

İsrail-Hamas çatışaması tüm şiddetiyle devam ederken, Netanyahu yerinden edilmiş 1,5 milyon Filistinlinin bulunduğu Refah'ta yeni bir katliama hazırlanıyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Hamas'ın Gazze'nin güneyindeki dört taburu yok edilmeden savaşın hedefine ulaşılmasının mümkün olmadığı" ifade edilirken, Netanyahu'nun "İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına buradaki nüfusun çıkarılması için ortak bir plan hazırlaması talimatını verdiği" aktarıldı.

Netanyahu'nun karanlık planının ardından tepkiler peş peşe geldi.

AB: FECİ SONUÇLARA YOL AÇACAK

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Refah'a saldırının "feci sonuçlara yol açacağı" uyarısında bulunurken, "Şu anda gidecek güvenli bir yerleri yok ve açlıkla karşı karşıyalar. Bu, zaten vahim olan insani durumu ve dayanılmaz sivil kayıplarını daha da kötüleştirecek feci sonuçlara yol açacaktır." dedi.

BM: REFAH'TA İZDİHAM VAR

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, ise Refah'ta "izdiham" olduğunu yolların, temiz ve düz alan arayışındaki ailelerin çadırlarıyla dolduğunu belirterek hastalık ve ölümün yaygınlaştığını bildirdi.

"Refah'taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz." diyen Dujarric, sivillerin korunması gerektiğinin ve BM'nin zorla yerinden etmeye karşı olduğunun altını çizdi.

İNGİLTERE: DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise İsrail'in Gazze'nin güneyine saldırı olasılığının endişe verici olduğunu belirterek, "Gazze nüfusunun yarısının sığındığı ve ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşması açısından hayati öneme sahip Refah Sınır Kapısı'nın bulunduğu Refah'a bir askeri saldırı olasılığı konusunda derin endişe duyuyoruz" dedi.

ATEŞKESİ REDDETTİ, KATLİAM EMRİ VERDİ

İsrail, Hamas'ın sunduğu her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini reddetmişti. Netanyahu, orduya Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine saldırı hazırlığı talimatı verdiğini açıklamıştı. İsrail, Gazze'nin güneyinde bir milyondan fazla sivilin sığındığı Refah'a hava saldırıları düzenlemişti.