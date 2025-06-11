Netanyahu hükümeti çöküyor! İki parti sırtını döndü

Haredi partiler Shas ve United Torah Judaism, askerlik muafiyeti krizinin gölgesinde soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu’nun koalisyonuna destek vermeyeceklerini duyurdu. Knesset’te bugün yapılacak erken seçim oylaması öncesi koalisyonun geleceği pamuk ipliğine bağlı. Sandalye sayısı 50’ye düşen hükümette panik büyüyor.

Soykırımcı İsrail'de hükümeti sarsacak bir gelişme yaşandı. Haredi partileri, askerlik krizi nedeniyle Başbakan Netanyahu'nun koalisyonunu desteklememe kararı aldı. Gözler, Çarşamba günü yapılacak Knesset ön oylamasına çevrildi.

HAREDİLERDEN FLAŞ HAMLE: SEÇİME DESTEK SİNYALİ

İsrail siyasetinde dengeleri altüst edecek oylama bugün gerçekleşecek. Knesset, erken seçim için ilk adımı atmaya hazırlanırken, Netanyahu’nun en kritik ortakları olan Shas ve United Torah Judaism (UTJ) partileri, hükümete sırt çevirebilir.

İki parti, tam zamanlı Yeşiva öğrencilerine tanınan askerlik muafiyetinin yasal zemine oturtulmaması nedeniyle Knesset'in feshedilmesini öngören tasarıya destek vereceklerini açıkladı.

KOALİSYONDA KRİZ DERİNLEŞİYOR: SAYISAL ÇOĞUNLUK YOK

Shas ve UTJ'nin desteğini kaybeden Netanyahu’nun koalisyonu 50 sandalyeye düşerek, 61 sandalyelik çoğunluğun oldukça altında kalıyor. Netanyahu ve müttefikleri, Haredi partileri koalisyonda tutacak bir uzlaşı için yoğun mesai yürütüyor.

ASKERLİK MUAFİYETİ YASASINDA YÜKSEK GERİLİM

Yüksek Mahkeme'nin geçen yıl aldığı kararla birlikte, yeni yasa çıkarılmadığı için Haredi gençlerin askere alınması gündeme geldi. Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Yuli Edelstein, "tasarıda caydırıcı cezalar olmadığı sürece" ilerleme olmayacağını vurguladı.

Planlanan yaptırımlar arasında kreş ve konut yardımlarının iptali, ülkeyi terk etme yasağı ve ehliyet sınırlamaları gibi maddeler bulunuyor.

RUHANİ LİDERLERDEN TEHDİT GİBİ UYARI: "SEÇİME GİDİN"

Haredi liderler, askerlik cezası içeren bir tasarı geçerse, kendi partilerinin seçimlere gitmesi gerektiğini bildirerek, koalisyona net bir mesaj verdi.

NETANYAHU İÇİN KRİTİK VİRAJ: OYLAMA SADECE BAŞLANGIÇ

Çarşamba günü yapılacak oylama yalnızca ilk adım. Knesset’in tamamen feshedilebilmesi için üç oylama daha gerekiyor. Ancak süreç hızlandırılabilir. Netanyahu, yaz tatiline kadar oylamaları uzatmak istiyor.

Eğer tasarı reddedilirse, aynı içerikteki yasa altı ay boyunca yeniden gündeme getirilemeyecek. Ancak benzer içerikli bir tasarının başka bir parti tarafından sunulması mümkün.

SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yasa kabul edilirse, seçimler en erken 90, en geç 150 gün sonra yapılacak. Bu süreçte bebk katili Netanyahu mevcut kabineyle birlikte geçici bir hükümetin başında kalacak. İsrail hukukunda geçici hükümetlerin yetki sınırları net değil ve Yüksek Mahkeme önceki örneklerde tutarsız kararlar vermiş durumda.